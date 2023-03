กทม. – เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดโครงการ She is me เนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. โดยมีคณะผู้บริหารกทม. มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเพื่อนหญิง คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

น.ส.ทวิดากล่าวว่า มูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิเพื่อนหญิงจัดโครงการ She is me ขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างความเท่าเทียมทางเพศและพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเนื่องในวันสตรีสากล โดยร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง จัดทำโครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาชีพในพื้นที่ห่างไกล และยุติความรุนแรงต่อเพศหญิงในสังคมไทย รวมถึงได้คัดเลือกผู้หญิงที่มีความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมาเป็นตัวอย่างของ She is me ในการขับเคลื่อนสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้หญิงทุกคนสามารถก้าวข้ามผ่านความไม่เท่าเทียมทางเพศได้และเปลี่ยนแปลงสังคมได้ นอกจากนี้ She is me ยังเป็นแคมเปญที่อยู่เคียงข้างผู้หญิงทุกคนให้ผ่านเรื่องราวในชีวิต สนับสนุนผู้หญิงทุกคนให้มีความภูมิใจในตนเองที่ผ่านทุกเรื่องราวมาได้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ค้นหาตัวเอง