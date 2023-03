ซีฟู้ดบุฟเฟต์มื้อเย็น

อร่อยคุ้มกับซีฟู้ดบุฟเฟต์มื้อเย็นวันจันทร์-เสาร์ พร้อมเสิร์ฟ กุ้ง ปู หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ หอยนางรม ปลากะพง ปลาแซลมอน ปลาหมึก ทั้งปิ้งย่างออนไอซ์ และหลากหลายเมนูนานาชาติ อาทิ บาร์บีคิว เป็ดย่าง หมูแดง ติ่มซำ ซาชิมิ ซูชิ ก๋วยเตี๋ยว สปาเกตตี เมี่ยงคำ สลัด ส้มตำ และเค้ก ท่านละ 999 บาทถ้วน ที่ห้องอาหารสรัสวดี โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 0-2159-5888

อีเวนต์สุดพิเศษ

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จัด 2 อีเวนต์ในวันเสาร์ที่ 18 มี.ค. ชวนเพื่อนมาแฮงเอาต์ในงาน Hot in Here 19.00-23.00 น. (การแสดงเริ่ม 21.00 น.) เข้าฟรี แก๊งเพื่อนสาว 4 คนขึ้นไปรับฟรี สปาร์กกลิ้งไวน์ 1 ขวด ที่ร้านลอสต์ แอนด์ ฟาวด์ และเวลา 13.00-18.00 น. ปาร์ตี้สุดชิกที่ SEEN Restaurant & Bar Bangkok ชั้น 26 ค่าบัตร 500 บาท ฟรี สปาร์กกลิ้งไวน์ 1 แก้ว โทร. 0-2431-9100

ครบครันเพื่อเมนูเกาหลี

แม็คโครจัดเทศกาล ‘Taste of Korea หลากหลาย ครบครันเพื่อเมนูเกาหลี’ มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 200 รายการ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรสต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ในการทำอาหาร พร้อมจัดโปรโมชั่นกลุ่มเครื่องปรุงรส และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในราคาพิเศษ วันนี้-4 เม.ย. ที่แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และยังสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ของแม็คโครโปร แอพพลิเคชั่น

เซ็ตเมนูอาหารใต้

ห้องอาหารฟร้อนท์ รูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ แนะนำเซ็ตเมนูอาหารใต้ 3 คอร์ส นำแรงบันดาลใจจากอาหารพื้นบ้านสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเกิดของเชฟชารีฟ ปัตนกุล เชฟประจำส่วนของห้องอาหาร ถ่ายทอดเป็นอาหารจานพิเศษ อาทิ ข้าวยำปักษ์ใต้ชมพู่ดอง ตูปะซู หรือปลาหมึกต้มหวาน แกงกุรุหม่าเป็ดทอด เซ็ตละ 1,650 ++ บาท/ท่าน วันนี้ถึง 30 มิ.ย. โทร. 0-2846-8888

โฉมใหม่ของความอร่อย

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เชิญพบกับโฉมใหม่ของความอร่อยที่ชาว ปารีเซียงโปรดปราน จากห้องอาหารกาสตง พร้อมเมนูเลื่องชื่อในตำนานอย่าง ‘สเต๊กฟริตส์’ และอีกหลากหลายจานอาหารฝรั่งเศส ยอดนิยมตำรับดั้งเดิม เช่น ฟรอมาจ เดอ แต๊ท, เทอร์รีนหมู บริการมื้อค่ำทุกวัน 17.30- 22.30 น. และให้บริการมื้อกลางวันเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12.00-14.30 น. โทร. 0-2254-1234

นกพิราบฮ่องกงอบยอดผัก

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาติอาหารจีนต้นตำรับกวางตุ้ง โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เสนอเมนู “นกพิราบฮ่องกงอบยอดผัก” ตลอดเดือนมี.ค.นี้ จากวัตถุดิบนกพิราบฮ่องกงที่หาทานได้ยาก สู่เมนูสุดตระการตาในราคาสบายกระเป๋า ที่ห้องอาหารจีนหยก ตัวละ 790++บาท ทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น และยังสามารถอิ่มอร่อยไปกับเมนูอื่นๆ อีกมากมาย โทร. 0-2276-4567 ต่อ 8429-30 ไลน์ @theemeraldhotel