เปิดตัวแล้ว ค่ายเพลงน้องใหม่ M2K ENTERTAINMENT ที่บริหารโดย ‘วิทย์ AF1’ พชรพล จั่นเที่ยง แชมป์เวทีการประกวดรายการทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่น 1 พร้อมเปิดตัว ‘ขวัญข้าว นภัสนันท์’ ศิลปินหน้าใหม่ไอดอลหญิงอายุเพียง 15 ปี ในงาน M2K ENTERTAINMENT Present “QWANQAW” FIRST SOLO DEBUT “IMMA LET YOU GO เอาที่เธอสบาย” วันก่อน ณ LIDO CONNECT HALL 2

มีเพื่อนพี่น้องในวงการมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ เท่ห์ อุเทน, บี๋ สวิช, จิ้ม ชวนชื่น, เด็บบี้, หลิว มนัสวีร์, แอ้ม อัจฉริยา, MONO V, พี่หนึ่ง เอเวอร์เรสต์ และครอบครัว AF ครูอาร์ต AF1, ซีแนม AF1, ท็อป AF1, โด่ง AF3, ตี๋ AF4, เนสท์ AF9 เป็นต้น

เปิดเวทีด้วยโชว์ซิงเกิลเดบิวต์จาก ‘ขวัญข้าว นภัสนันท์’ ในเพลง “IMMA LET YOU GO เอาที่เธอสบาย” กับเนื้อหามุมมองความรักที่ถ่ายทอดผ่านเด็กหญิงวัย 15 ปี ที่บอกเล่าเรื่องราวว่าพวกเธอสามารถทำอะไรแบบที่พวกผู้ชายทำกันได้โดยไม่ต้องง้อผู้ชาย ได้นักแต่งเพลงมือทอง ‘แอ้ม’ อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ มาร่วมเขียนเนื้อร้องทํานอง และได้โปรดิวเซอร์สายฮิพตัวพ่อ NINO ควบคุมการผลิต ซึ่งตลอดการโชว์ ‘ขวัญข้าว’ สร้างเซอร์ไพรส์ทั้งร้องเต้นสะกดคนดูทั้งฮอลล์

จากนั้น วิทย์ AF1 ผู้บริหารค่าย พร้อมด้วย ขวัญข้าว ศิลปินเบอร์แรกมาร่วมพูดคุย โดยวิทย์เผยว่า M2K ย่อมาจาก Music to Collaboration เป็นเหมือนศูนย์รวมคนดนตรี

ขวัญข้าวกล่าวตบท้ายว่า “หนูขอขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ และขอบคุณพี่วิทย์มากๆ ที่ทำให้หนูเก่งขึ้นกล้าขึ้นค่ะ”