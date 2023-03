ฟินหาดแตกรับซัมเมอร์สำหรับ Beach Boys & Girls Music Fest. (บีช บอย แอนด์ เกิลส์ มิวสิค เฟส) มิวสิคเฟสติวัลที่จัดโดย Atimeshowbiz การรวมศิลปิน ฮอตปรอทแตกมาไว้บนเวทีเดียวกัน

ตัวท็อปฝั่ง Boy อย่าง นนท์ ธนนท์, The TOYS, TILLY BIRDS, THREE MAN DOWN และ PROXIE ออนท็อปความสนุกขีดสุดด้วยตัวจี๊ดฝั่ง Girls กับ โบกี้ไลอ้อน, วี วิโอเลต และ ส้ม มารี ที่ Triple Tree Beach Resort หาดชะอำเหนือ จ.เพชรบุรี

สาวเสียงหวาน ‘ส้ม มารี’ ขนเพลงฮิตมาฝากคนดูลุกขึ้นขยับแข้งขากันตั้งแต่เริ่ม

ต่อกันกับ ‘วี วิโอเลต’ ที่ขึ้นเวทีในชุดเข้ากับซัมเมอร์สุดๆ จัดเต็มกับเซ็ตเพลงฮิตรัวๆ แถมยังคว้ากีตาร์มาเล่นปลุกคนดูให้ได้กรี๊ด

สลับฟินมาที่ตัวท็อปฝั่ง Boys กับ Proxie ที่จัด เพลย์ลิสต์มาเอาใจแฟนคลับ ต่อกันที่ TILLY BIRDS ที่ จัดหนักด้วยเซ็ตเพลงติดท็อปชาร์ต แล้วก็มาถึงคิว The Toys ที่เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆ จนหาดแทบแตกและท็อปฟอร์มทั้งร้องทั้งแร็พทั้งโชว์โซโล่กีตาร์

ไปต่อแบบไม่พักกับ ‘นนท์ ธนนท์’ ที่เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มด้วยเพลย์ลิสต์โชว์พลังเสียงกินแผ่น สลับฟีลไปต่อกันที่ตัวจี๊ดฝั่งเกิร์ลคนสุดท้าย ‘โบกี้ไลอ้อน’ ที่ยังคงคอนเซ็ปต์คอสตูมแซ่บพริกสิบเม็ด วาดลวดลาย เย้ายวนชวนทุกคนร้องตาม

ปิดท้ายกันที่ THREE MAN DOWN ที่แม้หนุ่ม ‘กิต’ จะบาดเจ็บที่แขนขวา แต่ไม่เป็นปัญหาในความมันส์ เรียกว่ากราฟความสนุกพรุ่งปรี๊ดตลอด 8 ชั่วโมงเต็ม