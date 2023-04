ข่าวสด หนังสือพิมพ์เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ Khaosod สื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง แชมป์โลกโซเชี่ยล ฉบับนี้ตรงกับวันอังคารที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2566 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล…

วันนี้ 4 เม.ย. เปิดรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ไฮไลต์อยู่ที่การจับ “เบอร์พรรค” หมายเลขประจำพรรคเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ “กากบาท” ลงในบัตรบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งแยกจาก บัตรเลือกตั้ง ส.ส.เขต ที่เบอร์-หมายเลขขึ้นกับผู้สมัคร 400 เขต 77 จังหวัด จับสลากได้เบอร์อะไร ? ใครยังไม่เข้าใจระบบเลือกตั้ง-วิธีลงคะแนนเลือกตั้ง ศึกษาทำความเข้าใจให้ทันวันหย่อนบัตร…

เลือกตั้ง 2562 สร้าง “บัตรเขย่ง” เป็น “ตราบาป-กกต.” เลือกตั้ง 2566 เนรมิต “บัตรโหล” เพิ่มมลทินหมองมัวให้องค์กรจัดการเลือกตั้ง ยังไม่นับวีรกรรมวีรเวรอีกมาก อาทิ สูตรคำนวณส.ส.พิสดารปัดเศษ-ปัดทิ้งถุงเมล์บัตรเลือกตั้งจากต่างแดน ฯลฯ ทั้งๆ ที่ประธานกกต. อิทธิพร บุญประคอง ระดับอดีตเอกอัครราชทูต ผ่านโลกศิวิไลซ์ก้าวหน้า ผ่านประเทศประชาธิปไตยพัฒนา ทว่าไม่ได้นำมาใช้ในงานที่นั่งเป็นใหญ่แต่อย่างใด…

“ผมไม่อยากโกหกตัวเองว่ามาจากประชาชน” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เขียนจ.ม.ก่อนนำลูกพรรคไปสมัครส.ส. ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 และแคนดิเดตนายกฯ อันดับ 1 ของพลังประชารัฐ “ลุงป้อม” เขียนอย่างนี้ ระวัง “ลุงข้างบ้าน” ค้อนเคืองเอานะ…

พรรคเพื่อไทย แย้มนโยบายเด็ด “กระเป๋าเงินดิจิทัล” ทุกเวทีปราศรัย ยั่วต่อมอยากรู้ของบรรดากองเชียร์ที่เชื่อมั่นในนโยบายตั้งแต่สมัยไทยรักไทย ยืนยันแล้ว 5 เม.ย. ที่สนามเมืองทองธานี แคนดิเดตนายกฯ จะแจกแจงรายละเอียดกระเป๋าเงินดิจิทัล พร้อมการันตีฮือฮาอลังการไม่ต่าง “30 บาทรักษาทุกโรค”…

ช้ำเลือดช้ำหนองอยู่นาน “วิกฤตหนังไทย” ฝีก็แตก คนวงการบันเทิงแห่แบน “ประกวดสุพรรณหงส์” รางวัลระดับชาติของหนังไทย ถ้าเจาะแผลเลาะเนื้อร้ายลงไป ปฐมบทของโรคก็คือ “ความคร่ำครึ-คับแคบ” ในโลกบันเทิงปัจจุบันเราๆ ท่านๆ ได้ดูหนัง-ละคร-ซีรีส์ต่างประเทศหลากหลายช่องทาง ล้วนแล้วแต่แข่งขันพัฒนามีเรื่องราวดีๆ คุณภาพคับจอให้ดูทุกวัน มองมาบ้านเราบทเนื้อหายังวนเวียนตบจูบแย่งผัวเมีย ขณะที่องค์กรหน่วยงานที่ควรส่งเสริมพัฒนาก็ดันติดอยู่ในกรอบแคบๆ จารีตนิยมแข็งทื่อ จับผิดหยุมๆ หยิมๆ “เซ็นเซอร์” ฉาก-บทตอนสำคัญของหนังละครราวกับคนไม่ได้อยู่บนโลกความจริง ?!…

