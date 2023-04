สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลรายการ “ดิ แอมบาสซาเดอร์ คัพ 2023” การแข่งขันแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อชิงชัยสู่ความเป็นหนึ่ง ในปีนี้จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ “Summer on the Field” ต้อนรับซัมเมอร์ในบรรยากาศสนุกสนาน โดยมีนักกีฬาขี่ม้าโปโลจากนานาชาติพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ วีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโล ปาร์ค อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ได้รับความสนใจจากนักกีฬาขี่ม้าโปโลจากหลายประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ไทย บรูไน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินา รวม 7 ทีม ได้แก่ ทีมคิง เพาเวอร์, ทีมอาห์มิบาห์ บรูไน, ทีมอาห์มิบาห์ บรูไน 2, ทีมลอรีอัล ปารีส, ทีมอัลฟ่า ซีเคียวริตี้, ทีมเต่าบิน และ ทีมเอสพีพี พัทยา โดยมีนักกีฬาขี่ม้าโปโลทีมชาติไทย ได้แก่ อัยยวัฒน์-อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา, พลอย ปิ่นแสง พร้อมด้วยสองพี่น้องนักกีฬาขี่ม้าดาวรุ่งชาวไทย ชนม์นฤทธ์-ศศิร์รัช โตมงคล ร่วมการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้รับเกียรติจาก นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย โยนลูกโปโลเปิดการแข่งขัน ระหว่างทีมคิง เพาเวอร์ พบกับทีมเต่าบิน ในช่วงพักครึ่งแขกผู้มีเกียรติต่างมาร่วมประเพณี “สตอมปิ้ง เดอะ ดิวอตส์” การย่ำสนามเพื่อกลบดินและหญ้าให้เรียบ และเป็นโอกาสให้แขกและผู้ร่วมงานพบปะพูดคุยก่อนการแข่งขันในช่วงครึ่งหลัง ผลปรากฏว่าทีมคิง เพาเวอร์ ชนะไปด้วยคะแนน 3 ต่อ 2.5 คะแนน คว้าแชมป์ไปครอง โดยเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบรางวัลให้ทีมชนะเลิศ

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล BEST PONY AWARD BY SCB ให้แก่ Muneca และรางวัล MVP AWARD BY SINGHA ให้ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา จากทีมคิง เพาเวอร์ ปิดท้ายค่ำคืนด้วยโชว์ชุดพิเศษ Garrocha Show ศิลปะการบังคับม้าของสเปน