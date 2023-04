กระบี่ – นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานโครงการ SEA YOU STRONG ทะเลคือหัวใจของคนไทย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จังหวัดกระบี่” เพื่อพิจารณาและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของโครงการ SEA YOU STRONG ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.จัดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ “กระบี่เมืองสีเขียว” Krabi Goes Green โดยมีนักว่ายน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่ประกอบด้วย เครือข่ายต่างๆ จากภาคอาสาสมัครเอกชนกว่า 36 ชีวิต

ด้านนายสิรณัฐ สก๊อต หรือทราย สก๊อต ลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ เผยว่าอยากใช้กระแสดังกล่าว มาก่อให้เกิดการ กระตุ้นให้คนหันมาสนใจกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทะเลให้มากขึ้นจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามทะเลอันดามันว่ายผ่านเส้นทาง 3 จังหวัดอันดามันจะออกสตาร์ตจากหาดยาว จ.กระบี่ ไปสิ้นสุดที่อ่าวปอ จ.ภูเก็ต ในระหว่างทางก็จะแวะพักตามเกาะท่องเที่ยวดังๆ ของแต่ละจังหวัด อาทิ เกาะปอดะ เกาะแดง เกาะห้อง เกาะยาวใหญ่