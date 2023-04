ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล

ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 33 พรรคเพื่อไทย

หลังเวที

ความเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้วัดกันที่อายุแต่วัดกันที่แนวความคิด ว่าสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้หรือไม่

แต่การใช้คนให้ถูกกับงานเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยบทบาทของไทยในเวทีโลกจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย

สำหรับการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นฟูและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของไทย

ผมมุ่งหวังที่จะพลิกโฉมให้เขตบางพลัดและบางกอกน้อยเป็น Cultural and Art District โดยการขายเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความโดดเด่นของทั้ง 2 เขต เช่น สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และงาน Arts and Crafts เพราะถือไว้ว่าเป็นการสร้างจุดขายที่แตกต่างที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาในเขตได้ ภายใต้นโยบาย one family one soft power

แนวคิดนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่สามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ได้

นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในพื้นที่ให้ คงอยู่ เพื่อให้คนรุ่นหลังที่สนใจสามารถเรียนรู้และสานต่อได้

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยผมเชื่อว่าการเพิ่มอุปสงค์ที่เพียงพอเข้าไปในตลาดจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ได้

คนเราทุกคนอาจจะเกิดมาบนต้นทุนที่แตกต่างกัน แต่เป็นหน้าที่ของผู้แทน ในการจัดหาโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคน

ผมจึงมีความมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน