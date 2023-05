เปิดม่านเฟ้นหาสาวงามสู่เวทีจักรวาลกันอีกครั้ง โดย ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้บริหารการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เผยในปีนี้การประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 จัดขึ้นภายใต้ คอนเซ็ปต์ “The Unlimited” จักรวาลไร้ขีดจำกัด ยกระดับคุณค่าผู้หญิงไทย สร้างแรงบันดาลใจให้ความงามในทุกรูปแบบ

งานแถลงข่าวจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มีนางงามรุ่นพี่เข้าร่วมคับคั่งเชิญมงกุฎโดย แอนนา เสืองามเอี่ยม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ความพิเศษของการประชันความงามในปีนี้จะเฟ้นหาสาวงามจาก 77 จังหวัดทุกภาคทั่วไทยซึ่งคว้าชัยจากแต่ละจังหวัดมาแข่งขันในระดับประเทศบนเวที MUT 2023 ได้ “ชวลิต ชมเมือง” นักออกแบบจิวเวลรี่ระดับประเทศจาก God Diamonds ดีไซน์มงกุฎให้นางงามแต่ละจังหวัด ภายใต้แนวคิด “The Beginning of Across the Universe” จุดเริ่มต้นของการเดินทางตามความฝันของหญิงสาวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จบนทิศทางที่มั่นคงและแข็งแกร่งแห่ง “ศึกความฝันสู่ดวงดาว” ด้วยการใช้สัญลักษณ์ “ดวงดาวแปดแฉก” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลหมายถึงเข็มทิศหรือดวงดาว แทนความหมายของการเริ่มต้นเดินทางสู่ความฝันที่ต้องข้ามจักรวาลกว้างใหญ่ซึ่งต้องใช้เข็มทิศนำทางเดินไปสู่ความสำเร็จที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

โดยจะค้นหาหญิงสาวหนึ่งเดียวที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามแนวคิดหลัก 5 ด้าน ได้แก่ LEADERSHIP (ความเป็นผู้นำ) มีความสามารถในการส่งต่อแรงบันดาลใจ และนำพาคนอื่นๆ ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน, INSPIRATION (แรงบันดาลใจ) มีความสามารถในการกระตุ้นให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองและสร้างสรรค์สิ่งใหม่, MOTIVATION (แรงจูงใจ) มีความสามารถในการส่งเสริมให้สู้ ฝ่าความยากลำบากและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง, INNOVATION (สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม) มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จที่แตกต่าง และ TEAMWORK (มุ่งทำงานเป็นทีม) มีความสามารถในการร่วมมือสร้างความสำเร็จของตัวเองและทีมเวิร์กได้อย่างดี

ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก กล่าวว่าเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 มีเป้าหมายค้นหาความสามารถ ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นของผู้หญิงไทยที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น ยกระดับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศไปสู่สากล ดังนั้นผู้เข้าประกวดในปีนี้จะต้องผ่านการคัดเลือกและทำลายทุกข้อจำกัดในตัวเองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

ปีนี้ทีพีเอ็น โกลบอล ผนึกกำลังร่วมกับ “247 Entertainment” นำโดย หนึ่ง ETC อภิวัฒน์ พงษ์วาท สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้การประกวดนางงามในประเทศไทยด้วยโปรดักชั่นสุดล้ำ นำเสนอการประกวดสไตล์ความบันเทิงที่แปลกใหม่ ผ่านการประกวดรอบพิเศษ “MUT MAX Exclusive Round” ในรูปแบบดนตรีและแฟชั่นโชว์ในตอน “Queen of Stars Knight” สร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินระดับโลกและศิลปินไทยที่ได้รับความนิยม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Warriors of Universe” ภารกิจของอัศวินแห่งจักรวาล MAX เพื่อตามหาอัญมณีล้ำค่าและเหมาะสมเพียงหนึ่งเดียว

เหล่าสาวงามจะสวมใส่ชุดว่ายน้ำ “Milin Swim” คอลเล็กชั่นแรกจากแบรนด์มิลิน ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง มิลิน ยุวจรัสกุล พร้อมรับบทแฟชั่นไดเร็กเตอร์สําหรับโชว์พิเศษ MUT MAX ผู้ชนะในรอบนี้จะได้ฟาสต์แทร็ก Queen MAX เข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้าย โดยในวันที่ 24 พ.ค. จะเปิดตัว 2 ศิลปินที่จะมาร่วมสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ให้ MUT MAX เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมในวันที่ 3 มิ.ย. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโซเชี่ยลมีเดีย 247ENTOFFICIAL

สำหรับเส้นทางการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนก.ค. – ส.ค. นี้ เข้มข้นและชวนลุ้นทั้งรอบออดิชั่นไปจนถึงรอบดวลคีย์เวิร์ด ก่อนที่สาวงามจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมเก็บตัวที่จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2 – 6 ส.ค. ตามด้วยการประชันความงามรูปแบบต่างๆ ก่อนเข้าสู่รอบพริลิมมินารีในวันที่ 18 ส.ค. และรอบตัดสินค่ำคืนวันที่ 20 ส.ค. 2566

สาวงามผู้ชนะการประกวดจะได้รับมงกุฎเกียรติยศจากโมอาวาดและรางวัลล้ำค่ามากมาย พร้อมเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2023 ในเดือนธันวาคมนี้ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์

ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านออนไลน์สตรีมมิ่ง และร่วมลุ้นผ่าน “ระบบโหวต” หรือติดตามผ่านเว็บไซต์ www.tpn-global.com และแอพพลิเคชั่น Miss Universe Thailand 2023 รวมถึงโซเชี่ยลมีเดียของกองประกวด