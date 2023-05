ประชุมพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 และ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ในฐานะรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ 1 เป็นประธานการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก The Union of Thai Dhammaduta in East Asia (UTEA) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566, พิธีเปิดวัดภาวนาคยองจู และพิธีมอบตราตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก ที่วัดภาวนาคยองจู กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

สำหรับวัดภาวนาคยองจู เป็นหนึ่งในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมในต่างประเทศกว่า 102 แห่งทั่วโลก ที่มุ่งมั่นขยายสันติสุขอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันมีพระครูใบฎีกานุกูล ธีรวโร เป็นเจ้าอาวาส ในส่วนของการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก (UTEA) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เป็นการเสวนาหัวข้อ “งานพระธรรมทูตในต่างประเทศกับคนรุ่นใหม่” โดยมีผู้แทนพระธรรมทูตในทวีปต่างๆ ร่วมเสวนาได้แก่ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป สหภาพพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย สหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออก สหภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย-แอฟริกา สมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศญี่ปุ่น สมัชชาสงฆ์ไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง องค์กรสงฆ์สยามมาเลเซีย ดำเนินการเสวนาโดยวิทยาลัย พระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีนางกนิกนันต์ ล้อสีท้อง รอง ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนางพัชธร กิตตินุกูลศิลป์ เข้าร่วมประชุมด้วย

ปัจจุบันสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกมีสมาชิก 9 วัด ประกอบด้วย วัดเหมอัศวาราม (จีน) วัดพุทธเกษร (เวียดนาม) วัดภาวนาคยองจู (เกาหลีใต้) วัดพุทธารามเกาหลี (เกาหลีใต้) วัดภาวนาโซล (เกาหลีใต้) วัดพระธรรมกายไทเป (ไต้หวัน) วัดภาวนาไถจง (ไต้หวัน) วัดพระธรรมกายเถาหยวน (ไต้หวัน) วัดพระธรรมกายมองโกเลีย (มองโกเลีย) และกำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบวัดไทยคิทแฮวิปัสสนา (เกาหลีใต้) รวมเป็นสมาชิกสหภาพพระธรรมทูตไทยในเอเชียตะวันออกเพิ่มด้วย