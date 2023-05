วันที่ 25 พ.ค. พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ(ทอ.) เผยกรณีเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-35A ที่สหรัฐชะลอการซื้อขาย อ้างทอ.ไม่พร้อมเรื่องสถานที่ และการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร ว่า นายโรเบิร์ต เอฟ.โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐ ได้หารือกับผบ.ทอ. กรณี F-35A จากนั้น ทอ.ได้ส่งหนังสือ Letter of Request for P&A (Price and Availability) ให้ JUSMAGTHAI เพื่อดำเนินการจัดหาโดยวิธี Foreign Military Sales จากรัฐบาลสหรัฐ สรุปสาระสำคัญ 5 ประเด็น 1.การพิจารณาขาย เครื่องบิน F-35A ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตียุคที่ 5 มีเงื่อนไขภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาหลายประการก่อนสหรัฐจะพิจารณาขาย F-35A ให้ประเทศใด ทำให้ยังไม่สามารถเสนอขาย F-35A ให้ทอ.ได้ในขณะนี้ 2.จากข้อมูลแผนการผลิตและคำสั่งซื้อ F-35A ในปัจจุบันต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี จึงสามารถนำส่งเครื่องให้ผู้ซื้อรายใหม่ได้

3.เครื่องบิน F-35A ออกแบบด้วยแนวความคิดใหม่ด้านเทคนิคและปฏิบัติการ มีคุณลักษณะพิเศษการซ่อนพรางการตรวจจับด้วยสัญญาณเรดาร์ จึงต้องวางแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการฝึกและระบบรักษาความปลอดภัยตามเงื่อนไขของสหรัฐ 4.การเตรียมการเพื่อปรับเปลี่ยนระบบส่งกำลังบำรุง ระบบคลังพัสดุและระบบบริหารจัดการใหม่สำหรับ F-35A แตกต่างจากระบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-16 และไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบของยุทโธปกรณ์อื่นได้

5.สหรัฐประสงค์จะหารือเกี่ยวกับการเตรียมการในอนาคตเพื่อรองรับการจัดหา F-35A ของทอ. โดยช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ สหรัฐเชื่อว่าทอ.ควรพิจารณาเครื่องบินขับไล่โจมตียุค 4.5 ได้แก่ เครื่องบิน F-16 และเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบ F-15 ซึ่งจะใช้เวลาจัดหาได้เร็วกว่าและตอบสนองความต้องการทอ.ได้ สหรัฐจะส่งทีมมาหารือในรายละเอียดกับทอ.ต่อไป ทอ.ยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องจัดหาเครื่องบินเพื่อทดแทน F-16 ที่จะปลดประจำการ เพื่อมิให้ส่งผลต่อความพร้อมรบและขีดความสามารถป้องกันภัยทางอากาศ ทอ.จะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการจัดหาด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึง การใช้งบประมาณแผ่นดินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด