เข้าสู่เดือนมิถุนายน เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลก หลายหน่วยงานในประเทศไทยร่วมจัดกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองแสดงพลังส่งเสริมความหลากหลายและ ความเป็นตัวเองอย่างอิสระ โดยมีงานใหญ่ “บางกอกไพรด์ 2023” ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้

สยามเซ็นเตอร์ จัดแคมเปญ “สยามเซ็นเตอร์ เดอะ เวิลด์ ออฟ ฟรีดอม แอนด์ไพรด์ 2023” ฉลองเดือนแห่งไพรด์ หรือ “ไพรด์มันท์” อย่างยิ่งใหญ่ เตรียมกิจกรรมจัดเต็มตลอดทั้งเดือน เนรมิตตกแต่งทั่วศูนย์ในธีมไพรด์ รวมถึงกิจกรรมจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งกิจกรรมเสวนา นิทรรศการศิลปะ คอนเสิร์ต และการแสดงต่างๆ รวมถึงพื้นที่โชว์ของกลุ่ม LGBTQs

นอกจากนี้ สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน พร้อมเข้าร่วมงาน “บางกอกไพรด์ 2023” งานไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จัดโดยองค์กรบางกอกนฤมิตไพรด์ และกรุงเทพมหานคร โดย บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด, กรุงเทพมหานคร พร้อมภาคประชาสังคมและภาคเอกชน แสดงพลังรวมศักยภาพจากหลากหลายองค์กร

วาดดาว ชุมาพร แต่งเกลี้ยง นักกิจกรรมเพื่อความหลากหลาย ทางเพศ กล่าวว่าการจัดงานบางกอกไพรด์มีเป้าหมายผลักดันให้ไทยจัดงานระดับโลก “เวิลด์ไพรด์” เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางของ LGBTQIAN+ จากทั่วโลก เพราะเชื่อมั่นว่าชุมชนผู้มีความหลากหลายในประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดงานระดับโลก “เวิลด์ไพรด์” ในปี 2028 ได้ เป้าหมายการจัดงานไม่เพียงเฉลิมฉลอง แต่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้มีความหลากหลายทางเพศให้สามารถฉลองความไพรด์ได้ตลอดทั้งปี และถ้าหาก “บางกอกไพรด์” ทำสำเร็จจะถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียและเป็นการเปิดประตูความหลากหลายทางเพศให้กับประเทศ เพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้

พบประสบการณ์การเดินพาเหรดที่สนุกสนาน เป็นมิตรกับทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงความใส่ใจสำหรับผู้พิการ ในงาน “บางกอกไพรด์ 2023” เริ่มตั้งแต่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 บริเวณด้านหน้าสยามดิสคัฟ เวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน ยาวไปจนถึงแยกราชประสงค์ บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมด้วยธงสีรุ้งยาวที่สุดในประเทศไทยที่จะโบกสะบัดเพื่อประกาศชัดถึงความเท่าเทียมกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมด้วยกิจกรรมไฮไลต์ตลอด เส้นทาง เปิดพร้อมต้อนรับทุกคนที่สนใจ มาร่วมงานตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566

ขณะที่ เซ็นทรัลเวิลด์ จับมือกับ UNDP และ Muse by Metinee เป็นปีที่ 3 พร้อมร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ผลักดันความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศ จัดงาน “Proud to be Pride 2023” ในวันที่ 1 มิถุนายน ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นำโดย เมทินี กิ่งโพยม นางแบบชื่อดังของประเทศไทย ร่วมกับศิลปิน ดารา คนในวงการบันเทิงมากมายพร้อมเหล่านักเรียนนักศึกษา รวมกว่า 500 ชีวิต ร่วมในขบวนพาเหรด “ไพรด์คาร์นิวัล” อัน ยิ่งใหญ่ อาทิ บุ๋ม ปนัดดา, เกรซ กาญจน์เกล้า, แก้ม วิชญาณี, โย ยศวดี, รัศมีแข, อ๊อฟ ปองศักดิ์, ดีเจมะตูม, ไบรอั้น ตัน ทีมมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ นำโดย ฌาร์ม โอสถานนท์, อแมนด้า ออบดัม, น้ำตาล ชลิตา, ทีมมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปร้าเนชั่นแนลไทยแลนด์, ทีมมิสทิฟฟานี่, นายแบบนางแบบ, เหล่าแดร๊กควีนไทยแลนด์ และอินฟลูเอนเซอร์

เซ็นทรัลพัฒนาผนึกพันธมิตรหน่วยงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ประจำประเทศไทย ภาครัฐและเอกชน นำโดย กรุงเทพมหานคร, บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด, Muse by Metinee บางกอกไพรด์ และบริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด จัดงาน “ไทยแลนด์ ไพรด์ เซเลเบรชั่น 2023” ภายใต้คอนเซ็ป “ไพรด์ฟอร์ออล” เพื่อยกระดับไพรด์ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กระดับโลกของการฉลองเทศกาลแห่งความเท่าเทียม ดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและทั่วโลก ตอบโจทย์ทุกเจน นอกจากการเข้าร่วมงาน “บางกอกไพรด์ 2023” โบกสะบัดธงใหญ่ที่สุดในประเทศ และไพรด์ แฟชั่น พาเหรด ยังจัดเสวนาไพรด์ทอล์ก ร่วมกับ UNDP และคนดังในวงการ, นิทรรศการไพรด์ คอลเล็กชั่นจากแบรนด์ดัง พร้อมตกแต่งสีรุ้งสดใสทั่วทั้งศูนย์การค้าตลอดเดือนมิถุนายนนี้

สำหรับงานใหญ่ “บางกอกไพรด์ 2023” ในวันที่ 4 มิถุนายน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และนฤมิตไพรด์ จัดขบวนพาเหรดธงสีรุ้ง สุดตระการตาใหญ่ที่สุดในไทย 144.8 เมตร ประกาศก้องความหลากหลายและเท่าเทียม เคลื่อนตัวจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พร้อมผู้คนนับแสนที่ร่วมขบวนอย่างยิ่งใหญ่ โชว์พิเศษ มินิคอนเสิร์ต การฉลองความ หลากหลายทางเพศ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานคร คณะเอกอัครราชทูต หน่วยงานราชการ และตัวแทนจากชุมชน LGBTQIAN+ ร่วมงาน

ในต่างจังหวัด เซ็นทรัล พัทยา และเซ็นทรัล มารีนา จัดงาน “พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล ไพรด์ เฟสติวัล 2023” ไพรด์พาเหรดเลียบชายหาดเมืองพัทยา, งาน “เซ็นทรัลภูเก็ต ไพรด์ ฟอร์ ออล” ไพรด์พาเหรดครั้งแรกใหญ่สุดในภาคใต้ พร้อมแฟชั่นโชว์ร่วมกับไซม่อนคาบาเรต์ รวมถึงสาขาอื่นๆ , “ไพรด์ทอล์ก” โดย UNDP และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ฟังเสวนาจาก LGBTQIAN+ คนสำคัญในวงการ สร้างแรงบันดาลใจที่เซ็นทรัลเวิลด์ พัทยา ภูเก็ต อุดรธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี, ชมการประกวด มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน ชุดประจำชาติ ที่เซ็นทรัลเวิลด์, “ไพรด์มาร์เก็ต” และ “ไพรด์คอนเสิร์ต” จากศิลปินดังที่เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพัทยา ภูเก็ต อุบลราชธานี และชลบุรี รวมถึง “Pride Vibes” ชมอินสตอลเลชั่นอาร์ตจากศิลปินดัง เตยยี่ ประภัสสร ฉลองความ เท่าเทียมตลอด 2 เดือนเต็มที่เซ็นทรัลเวิลด์ (มิ.ย.-ก.ค.2566) และเซ็นทรัล ชลบุรี