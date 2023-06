เปิดปฏิบัติการ Trust No One ล่าข้ามโลกราชาคริปโต พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต. วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 แถลงสรุปผลปฏิบัติการ Trust No One ล่าข้ามโลกราชาคริปโต ปิดล้อมตรวจค้น 20 จุด ในพื้นที่ศรีนครินทร์ และกรุงเทพกรีฑา จับกุมสามีภรรยาชาวจีนและทรัพย์สินมหาศาลรวมมูลค่ากว่า 600 ล้าน…

ปลอมไลน์รอง ผบ.ตร.ตุ๋นต่างชาติ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ พล.ต.ต. ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รอง ผบช.สอท. สั่งการ พ.ต.อ.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ รอง ผบก.สอท.1 พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ อ่อนตา รอง ผบก.สอท.2 พ.ต.ท.ธนวัฒน์ แจ้งสว่าง รอง ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.ปฐมพงษ์ มีอยู่ สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.2. พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ สุขไทย สว.กก.3 บก.สอท.2 เชิญตัวชาย 2 คนมาสอบสวน หลังมีพฤติกรรมแอบอ้างให้หลงเชื่อมีความสนิทสนมกับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ โดยออกอุบายว่าสามารถช่วยชาวต่างชาติเรื่องคดีความได้…

จัดการส่วยทางหลวง หลังจากนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ออกมาเปิดโปงส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก ทำให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. สั่งการให้จเรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยแต่งตั้ง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. รักษาราชการ ผบก.ทล. ดำเนินการตรวจสอบประเด็นนี้ พร้อมวางแนวทางนำพาหน่วยนี้ให้ไปในทางที่ถูกต้อง และหากตำรวจนายใดเข้ามาเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการเช่นเดียวกัน…

ตร.ไซเบอร์รวบผัวเมียแสบ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.ชินพันธ์ พราหมณ์พันธุ์ รอง ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.นรวัตน์ คำภิโล รอง ผบก.สอท.4 สั่งการ พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.พร้อมพล นิตย์วิบูลย์ สว.กก.2 บก.สอท.4 จับกุมผัวเมียแสบ หลังโพสต์ประกาศขายทุเรียนหมอนทองระยองแท้ กิโลกรัมละ 130-150 บาท มีผู้เสียหายสั่งซื้อทุเรียนหลายราย แต่เมื่อโอนเงินไป ไม่มีการส่งทุเรียนมาให้ลูกค้า สอบสวนรับสารภาพก่อนหน้าทำธุรกิจขายทุเรียนออนไลน์ แต่ช่วงหลังไม่มีทุเรียนส่งให้ลูกค้า จึงถูกแจ้งความดำเนินคดี…

สืบนครบาลรวบซ้ำอั๋น บางใหญ่ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.จักราวุธ คล้ายนิล ผกก. วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ทองแพ พ.ต.อ.พัชรดนัย การินทร์ ผกก.(สอบสวน) บก.สส.บช.น. พ.ต.ต.คณิตนนท์ ถนอมศรี พ.ต.ต. ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ พ.ต.ต.ภัสส์กร เฉลียวบุญ ร.ต.อ.ศิวัช ยังอุ่น ร.ต.อ.วรภัทร แสงเทียนประไพร ร.ต.อ.พลวัต นาคถมยา นำกำลังจับกุมอั๋น บางใหญ่ หลอกขายเครื่องเล่นเกมส์ PS5 ผู้เสียหายกว่า 10 ราย โดยคนร้ายชอบเล่นเกม GTA FiveM เป็นเบาะแสเดียวที่ตามแกะรอยตามจับคนร้าย…

มอบรางวัลพลเมืองดี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการอาสาตาจราจร ให้ประชาชนเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกอุบัติเหตุทางถนนหรือ การ กระทำผิดกฎจราจรที่สำคัญ ประจำเดือน เม.ย.66 รวมรางวัลทั้งสิ้น 20 รางวัล เงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท รวมเงินรางวัลที่จะมอบในวันนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 100,000 บาท งานนี้ บิ๊กเด่นปลื้มใจ นับแต่เริ่มโครงการมาจนถึงปัจจุบัน สังคมมีความตื่นตัว มีส่วนร่วมกับโครงการนี้มากขึ้นตามลำดับ มีคลิปการกระทำผิดกฎจราจรจากภาคประชาชนส่งมาให้คณะทำงานพิจารณาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ผู้กระทำผิดที่ถูกบันทึกคลิปวิดีโอ ตำรวจจะนำไปตรวจสอบและติดตามมาดำเนินคดี…

