ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมรับแลกขยะ “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ภายใต้โครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก” ปีที่ 2 โดยขยายกิจกรรมจากภายในองค์กรสู่หน่วยงานใกล้เคียง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร หน่วยงาน และร้านค้าช่วยกันลดและคัดแยก ขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหามลพิษพลาสติกและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ในการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 และเป็นการปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบ ต่อชุมชนและสังคมให้กับบุคลากร โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรภายในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ได้แก่ สำนักงาน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ตลอดระยะเวลากว่า 4 เดือนของการจัดกิจกรรมรับแลกขยะ “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน ที่ร่วมมือร่วมใจนำขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวมาทิ้งเกือบ 3,000 ก.ก. ทางราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รวบรวมและส่งต่อให้หน่วยงานที่จัดการกับขยะพลาสติก อาทิ Zero Waste YOLO, Precious Plastic Bangkok, เอ็น ๑๕ เทคโนโลยี และวัดจากแดง เพื่อแปรรูปเป็นวัสดุ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกสวยงามและน่าอยู่

คุณวาทินี บุตรศรีภูเภา เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย หนึ่งในองค์กรพันธมิตร กล่าวว่า “ขอบคุณที่ทิ้งกัน เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเข้าร่วมได้ง่าย ตัวเองอยู่คอนโดฯจึงจำเป็นต้องสั่งน้ำดื่มเดือนละสิบแพ็ก ปกติแยกขยะเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อดื่มน้ำหมดก็รวบรวมไว้แล้วเอามาร่วมกิจกรรม มันอาจเป็นขยะสำหรับเรา แต่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นก็ได้”

ด้านคุณธัญธิวา ละโว้ชัย เจ้าหน้าที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติฯ กล่าวว่า โครงการนี้ทำให้เห็นว่า เราแยกประเภทขยะเองได้ตั้งแต่ที่บ้าน และมีองค์กรที่รับขยะต่อไปรีไซเคิลและนำไปสร้างประโยชน์แก่คนอื่นๆ ได้ด้วย

ขณะที่ คุณกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ยินดีที่จะร่วมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมให้กับคนในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป

ปิดท้ายที่ อำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดีอีเอสเสริมว่า “เป็นนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกเรื่องขยะพลาสติก ตามหลักสามอาร์ Reuse Reduce และ Recycle เรายินดีเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขยายผลต่อยอดและยั่งยืน”

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรม “ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ https://www.cra.ac.th หรือ เฟซบุ๊กของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.facebook.com/ChulabhornRoyalAcademy หรือสอบถามที่ ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 0-2576-6000 ต่อ 8200-8202