“หอมนสิการ” ตั้งอยู่ริมเขาพระพุทธบาทน้อย เลขที่ 63/3 หมู่ 10 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

โครงการนี้เกิดขึ้นตามดำริของ อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา การก่อสร้างตกแต่งและจัดทำนิทรรศการด้านใน ใช้เวลา 5 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565

นับตั้งแต่เปิดตัวไม่นาน หอมนสิการ ได้ก้าวขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปในปี 2565 อย่างรวดเร็ว และเป็น 1 ใน 9 ที่เที่ยวสระบุรี 2566 เปิดใหม่ จุดถ่ายรูปสวยๆ และได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครที่มอบความสุขทั้งทางกายและทางใจ

หอมนสิการ ประกอบด้วย อาคารหลัก มีความกว้าง 9.50 เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้น 42.75 เมตร และมีความสูง 25 เมตร, อาคารนิทรรศการ Spiritual life, อาคารต้อนรับ และ By the Hill Cafe, เรือนสมาธิ, ของว่างและมุมงีบ, ตลาดชุมชน และร้านให้เช่าชุดไทย

สำหรับเรือนสมาธิ เป็นสถานที่เรียนฝึกสมาธิเบื้องต้นแบบไม่มีพิธีรีตอง เป็นสมาธิชิมลองเพื่อให้สัมผัสความสงบใจ ผู้มาเยืยนจะได้ลองนั่งสมาธิสั้นๆ ที่ห้องฝึกสมาธิชิมลอง โดยมีครูสมาธิสอนและให้คำแนะนำ ในบรรยากาศอบอุ่น สบายๆ เหมือนอยู่บ้าน และในเร็วๆ นี้จะมีห้องสมาธิชิมลองในสวน ให้ฝึกนั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติ

ผู้เข้าชมหอมนสิการ ครั้งละประมาณ 5-8 คน จะได้รับหูฟัง มีคำบรรยายเสียงให้เลือกถึง 9 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน รัสเซีย จีน ญี่ปุ่น บรรยายห้วงเวลาต่างๆ จากพุทธประวัติ เรียกว่า เส้นทางเดินของพระพุทธเจ้า (The Buddha’s Path : An Exhibition Passageway) ฝั่งขาเข้า ชมพระพุทธประวัติในรูปแบบนิทรรศการร่วมสมัย (Journey to the Life of Buddha)

ผู้ชมจะย้อนเวลาสู่สมัยพุทธกาล เล่าเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะ ค้นพบวิถีแห่งความเสียสละกว่าที่พระพุทธองค์จะทรงบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า ที่จะปลุกจิตสำนึกในธรรมแท้ ผ่านการจัดแสดงแบบ Interactive เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ในเส้นทางเล็กๆ แสงสลัวๆ ผู้เข้าชมจะเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์ย้อนเวลา แล้วเสพงานศิลปะร่วมสมัย ภาพ แสง สี เสียงบรรยาย และวิดีโอสื่อผสมระดับภาพยนตร์ ให้ได้ซึมซับผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 พาย้อนสู่ครั้งพุทธกาล

ส่วนไฮไลต์คือ ห้องพุทธกาล ช่วงที่ 5 กล่าวถึงการ “หนี” จากพระราชวังเพื่อออกผนวช บำเพ็ญเพียรค้นหาทางรอดจากกงล้อแห่งวัฏสงสาร กับช่วงที่ 6 “การทรมานร่างกายครั้งประวัติศาสตร์” จัดแสดงหุ่น -ขี้ผึ้ง (เสมือนจริง) พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ตามความเชื่อในแบบลัทธิดั้งเดิม จนพระวรกายผ่ายผอม เพื่อค้นหาธรรมแห่งการหลุดพ้น

เมื่อเดินถึงจุดภายในสุด (ฝั่งขาเข้า) จะพบกับหอจัตุรัส หรือ “หอกราบ” ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อการสักการะ ที่จะทำให้ผู้มาเยือนเดินทางกลับไปแบบไม่ว่างเปล่า แต่จะได้ข้อคิดในหลักการดำรงชีวิต เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางไว้ภายใน

หอจัตุรัส ตกแต่งด้วยสีทองตัดกับผ้าไหมสีแดง เป็นผ้าไหมแท้ ทอโดยบริษัท Antico Setificio จากเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1786 (พ.ศ.2329) หรือมากกว่า 230 ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นบริษัทที่ทอผ้าไหมให้พระราชวังเครมลิน และหอศิลป์อุฟฟีซี (UFFIZI) ส่วนที่เป็นสีทองอร่ามเป็นการติดด้วยแผ่นทอง

หอจัตุรัส ประดิษฐานพระบรมโลกนาถ พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ปิดทองคำบริสุทธิ์งดงามผุดผ่อง โดยหนึ่งในมวลสารที่ใช้หล่อพระพุทธรูปคือ มวลสารดินจาก กุสินารา และทองคำบริสุทธิ์ ที่พิธีเททอง หล่อพระจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณหน้า หอมนสิการ

องค์พระบรมโลกนาถ เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบอินเดีย ที่มีลักษณะเสมือนจริงกับมนุษย์ เพื่อให้ผู้บูชาสามารถน้อมจิตได้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ในแบบกายเนื้อมนุษย์มากยิ่งขึ้น พระพักตร์มีความงดงามและสงบเย็น พระเนตรเปี่ยมด้วยความเมตตา ยังความสงบเมื่อได้มองภาพปักพระบรมโลกนาถ

ด้านขวาของหอจัตุรัส จัดวางภาพปักพระบรมโลกนาถ ที่ปักโดย สุวลักษณ์ เสนานุช มีขนาดความกว้าง 67.2 ซ.ม. สูง 85.6 ซ.ม. จำนวนฝีเข็มกว่า 651,000 ฝีเข็ม ใช้ไหมทั้งหมด 49 สี โดยปักครั้งละ 3 เส้น (ปกติทั่วไปจะใช้ 2 เส้น) มีความหมายคือ พระรัตนตรัย เส้นที่ 1 แทนพระพุทธ เส้นที่ 2 แทนพระธรรม และเส้นที่ 3 แทน พระสงฆ์ โดยผู้ปักภาพบริกรรม คำว่า “นิพพาน” ทุกฝีเข็ม และถือศีล 8 ตลอด ระยะเวลาการปัก 8 เดือน

เมื่อกราบสักการะพระบรมโลกนาถในหอจัตุรัสแล้ว ผู้ชมจะเดินผ่านเส้นทางนิทรรศการขาออก กลับสู่ยุคปัจจุบัน ให้พิจารณาการใช้ชีวิตบนเส้นทางแห่งความ ดีงาม รวมเวลาประมาณ 15 นาที (ไม่นับช่วงกราบพระที่หอจัตุรัส)

เสร็จแล้วสามารถเช่าชุดไทย หลากหลายสไตล์ เพื่อถ่ายรูปร่วมสมัยกับหอมนสิการ ต่อด้วยการช็อปสินค้าชุมชน ของที่ระลึก ติดมือกลับบ้าน

หอมนสิการ เปิดวันอังคาร-ศุกร์ 10.00-17.00 น. / เสาร์-อาทิตย์ 09.30-18.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

ค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ต่างชาติ 50 บาท

เด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงวัย ผู้พิการ นักบวช เข้าฟรี โทร. 09-5760-0885

‘หอมนสิการ’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ของ จ.สระบุรี ที่เข้ารอบการโหวตเป็น 1 ใน 20 Unseen New Chapters 2023

ในแคมเปญ “Unseen New Chapters : ปักหมุดมุมใหม่ เปิดไทยมุมต่าง” จัดโดยการท่องเที่ยวประเทศไทย (ททท.) ชวนคนไทยโหวตแหล่งท่องเที่ยว UNseen 77 แหล่ง จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เลือกแหล่ง ท่องเที่ยวที่ใช่ เลือกจังหวัดที่ชอบ เปิดโหวตตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-18 มิ.ย.2566 ทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/Unseennewchapters

ประกาศผลอย่างเป็นทางการวันที่ 27 มิ.ย.2566

เสรี สุพรรณ์นอก