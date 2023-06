นายโยธิน ทับทิมทอง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดโครงการ “Unseen New Chapters : ปักหมุดมุมใหม่ เปิดไทยมุมต่าง” ชวนคนไทยโหวตแหล่งท่องเที่ยวอันซีน จาก 77 จังหวัดทั่วไทย คัดเลือกเหลือเพียง 25 แหล่งท่องเที่ยว ด้วยการโหวตผ่านเว็บไซต์ โดยจังหวัดน่านได้นำเสนอ “พุทธสถานถ้ำเชตวัน” หรือวัดถ้ำเชตวัน (วัดครูบาน้อย) ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวน่าสนใจ มีศักยภาพหลากหลายด้านการท่องเที่ยว มีความสวยงาม การเดินทางเข้าถึงได้สะดวก และไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen และ Unseen New Series มาก่อน ทั้งยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

โดยขอเชิญชวนชาวน่าน คนรักเมืองน่าน และนักท่องเที่ยว ร่วมโหวตให้พุทธสถานถ้ำเชตวัน ได้เป็น 1 แหล่งท่องเที่ยว “Unseen New Chaper” ซึ่งในทุกสัปดาห์จะรวบรวมผลโหวตเพื่อให้ได้ไปคัดเลือกในรอบต่อไป จนเหลือแหล่งท่องเที่ยวเพียง 25 แห่งจากทั่วประเทศไทย ซึ่งหากพุทธสถานถ้ำเชตวัน หรือวัดถ้ำเชตวัน (วัดครูบาน้อย) ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว “Unseen New Chaper” จังหวัดน่านจะได้รับการโปรโมตด้านการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยว มีการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว โดยพุทธสถานถ้ำเชตวัน หรือวัดถ้ำเชตวัน (วัดครูบาน้อย) สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของ อ.เวียงสา อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสายใต้ของจังหวัดน่าน

เริ่มเปิดโหวตสัปดาห์ที่ 1-3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดโหวตสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-18 มิ.ย.2556 ประกาศผลวันที่ 23 มิ.ย.2566 ร่วมช่วยกันโหวตให้พุทธสถานถ้ำเชตวัน หรือวัดถ้ำเชตวัน (วัดครูบาน้อย) โดยเข้าไปดูรายละเอียด และร่วมโหวตคลิกลิงก์ ww.tourismthailand.org/unseennewchapters และผู้ร่วมโหวตทุกคนจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์ มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line @unseennewchapters