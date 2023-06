“TOXIC” เพลงไทยในอัลบั้มแรก “Your Girl” ของนักร้องสาว ‘วิโอเลต วอเทียร์’ เธอหยิบยกเรื่องราว Relationship บางส่วนจากตัวเธอ จากคนรอบข้าง มาครีเอต และดีไซน์ให้ออกมาเป็น TOXIC ในแบบฉบับที่เข้าใจง่าย มาพร้อมเนื้อร้อง และเมโลดี้ที่สนุกสนาน ชวนมาร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์แย่ๆ ที่เพิ่งจบลงไป

ความพิเศษของเพลง TOXIC ถูกรังสรรค์ความสนุกสนานออกมาเป็นมิวสิควิดีโอที่ วิโอเลตชวนสามเพื่อนซี้ ‘ก้อย-นัตตี้-ดรีม’ มาเพิ่มเสน่ห์ในมิวสิควิดีโอ อีกทั้งยังชักชวน ‘มีน พีรวิชญ์’ แฟนของ ‘ดรีม’ มารับบทพระเอกมิวสิควิดีโอ นอกจากนี้ยังมีตัวละครลับอย่าง ‘เก้า’ จิรายุ ละอองมณี มาร่วมสร้างสีสันให้มิวสิควิดีโอเต็มไปด้วยความสนุก

โดยมิวสิควิดีโอเล่าเรื่องราว Relationship ของสองนักแสดง ที่ออกมาแถลงข่าวถึงความสัมพันธ์ลับที่ฝ่ายชายไม่ยอมเปิดเผย ทำเอาฝ่ายหญิงสุดยี้ ทนคบต่อไปไม่ไหว ก่อนจะเล่าย้อนเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตั้งแต่ถ่าย Photo Shoot เล่นละครบทบู๊ และทำรายการอาหารด้วยกัน ซึ่งแต่ละช่วงเวลาเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ TOXIC ที่ใครเจอก็คงทน ไม่ไหว งั้นฉันขอบายดีกว่า

ชม MV เพลง TOXIC ได้ที่ https://youtu.be/E-oSiRphZ-o และเตรียมพบกับ The Concert Presents วิโอเลต วอเทียร์ “YOU BETTER LOVE ME CONCERT” เสาร์ที่ 24 มิ.ย.ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี