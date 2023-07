ฟุตบอลโลกหญิง 2023 ใกล้ถึงวันเปิดฉากซึ่งนอกจากการแข่งขันในสนามที่เข้มข้นไม่แพ้ฟุตบอลชายแล้ว หนนี้ยังมีการให้โอกาสนักเตะได้แสดงออกถึงความเท่าเทียม

ก่อนหน้านี้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกชาย 2022 สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงเรื่องสั่งห้ามกัปตันทีมสวมปลอกแขนสีรุ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เรียกร้องความเท่าเทียมในความหลากหลายทางเพศ

แต่ในฟุตบอลโลกหญิงหนที่กำลังจะแข่งขันกันนี้ ฟีฟ่าอนุมัติให้กัปตันทีมของแต่ละชาติสามารถเลือกสวมปลอกแขนที่แสดงออกถึงประเด็นทางสังคมได้ถึง 8 แบบเลยทีเดียว เพื่อที่ว่าแต่ละทีมจะได้แสดงออกเพื่อสังคมในประเด็นที่พวกตัวเองสบายใจ ไม่เกิดความรู้สึกถูกบังคับว่าต้องกระทำ

ปลอกแขนที่จะถูกใช้งานในฟุตบอลโลกหญิง 2023 มีข้อความแสดงออกที่ต่างกัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญชื่อ “Football Unites the World” ที่สนับสนุนการแสดงออกเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมอย่างหลากหลาย แต่ละข้อความมาจากการที่แคมเปญร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งอยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น)

สำหรับข้อความบนปลอกแขนทั้ง 8 แบบประกอบด้วย

1.Unite for Inclusion (รวมใจเพื่อความเป็นหนึ่งเดียว) ข้อความนี้มาจากความเป็นพันธมิตรกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งยูเอ็น 2.Unite forIndigenous Peoples (รวมใจเพื่อชาวท้องถิ่น) เป็นพันธมิตรกับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งยูเอ็น3.Unite for Gender Equality (รวมใจเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ) เป็นพันธมิตรกับองค์การเพื่อสตรีแห่งยูเอ็น 4.Unite for Peace (รวมใจเพื่อสันติภาพ) เป็นพันธมิตรกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งยูเอ็น 5.Unite for Education for All (รวมใจเพื่อการศึกษาแห่งปวงชน) เป็นพันธมิตรกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งยูเอ็น 6.Unite for Zero Hunger (รวมใจเพื่อการปราศจากผู้หิวโหย) เป็นพันธมิตรกับโครงการอาหารโลกแห่งยูเอ็น 7.Unite for Ending Violence Against Women (รวมใจเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี) เป็นพันธมิตรกับองค์การเพื่อสตรีแห่งยูเอ็น 8.Football is Joy, Peace, Love, Hope & Passion (ฟุตบอลคือความสนุก, สันติภาพ, ความรัก, ความหวัง และความหลงใหล) เป็นพันธมิตรกับองค์การอนามัยโลก

ฟุตบอลโลกหนนี้กัปตันทีมจะสามารถสวมปลอกแขนได้ถึง 3 แนวทาง 1.ไม่เอาทั้ง 8 ข้อความนี้ แล้วสวมปลอกแขนข้อความ Football Unites the World ไปจนจบการแข่งขัน 2.สวมปลอกแขนแบบใดแบบหนึ่งไปจนจบการแข่งขัน 3.เปลี่ยนปลอกแขนตามแนวทางธีมจำเพาะของวันแข่งขันนั้นๆ

จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ฟุตบอลรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียว และงานระดับโลกของพวกเรามีพลังพิเศษในการนำผู้คนมารวมกัน และแต่ละงานจะมอบความสุข ความตื่นเต้น และ ความหลงใหลให้ผู้คน ฟุตบอลโลกหญิง ก็เป็นหนึ่งในงานนั้นด้วย

หลังจากการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงสมาคมของชาติสมาชิกฟีฟ่าและบรรดาผู้เล่น เราจึงตัดสินใจที่จะเน้นย้ำถึงประเด็นทางสังคมอย่างหลากหลาย ทั้งการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน, ความเท่าเทียมทางเพศ, สันติภาพ, การยุติความหิวโหย, การศึกษา หรือการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”

ขณะที่ ฟัตมา ซามูรา เลขาธิการฟีฟ่า กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่แค่เรื่องในสนาม แต่เรายังมุ่งมั่นที่จะใช้พลังของฟุตบอลให้เป็นไปในทางที่ดี เราอยากกล่าวคำว่าขอบคุณทั้งผู้เล่นและทีมต่างๆ ที่แบ่งปันการสนับสนุนประเด็นสังคมเหล่านี้ ในความรวมกันเราก็มีความแตกต่างได้”

ฟุตบอลโลกหญิง 2023 ซึ่งมีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมกัน แข่งขันกันระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม คาดว่าจะมีผู้ติดตามทั่วโลกมากถึง 2,000 ล้านคน ฟีฟ่าจึงมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะประชาสัมพันธ์ประเด็นสังคมเหล่านี้ให้คนทั้งโลกรับรู้และตระหนัก

โดยนอกจากปลอกแขนกัปตันทีมแล้ว ข้อความทั้ง 8 รูปแบบจะมีการเผยแพร่ผ่านจอดิจิตอลข้างสนาม, ธงขนาดใหญ่ในสนาม, จอยักษ์ในสนาม และโซเชี่ยลมีเดียของฝ่ายจัดการแข่งขัน

ไม่ใช่แค่ปลอกแขนเท่านั้นที่น่าสนใจ ฟีฟ่ายังเตรียมเปิดตัวแคมเปญอื่นเพิ่มเติมในฟุตบอลโลกหญิงหนนี้ ได้แก่ #BeActive ซึ่งร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกสนับสนุนให้ผู้คนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น และ #NoDiscrimination ต่อต้าน ทุกการแบ่งแยกในสังคม