สํานักพิมพ์มติชนมัดรวมหนังสือ Highlight ที่ลดราคาพิเศษถึง 30% การันตีคุณภาพคับเล่มเนื้อหาเข้มข้น พร้อมครองใจมิตรรักนักอ่านในราคาดีๆ โดนๆ คุ้มที่สุดสำหรับกลางปี 2023 แถมช็อปเพลินๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://matichonbook.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.-11 ก.ค.

พบว่าหนังสือ 10 เล่ม 10 ปกที่ครองใจนักช็อปออนไลน์ ติดอันดับท็อปเท็นมีดังนี้

ขวาพิฆาต(?)ซ้าย

ผู้เขียน : ศิบดี นพประเสริฐ

ข้างขึ้นข้างแรม

ผู้เขียน : ขรรค์ชัย บุนปาน, สุจิตต์ วงษ์เทศ

เขียนจีนให้เป็นไทย

ผู้เขียน : สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์

แค้นของคนตาย

ผู้เขียน : สรจักร

ตามรอยอาทิตย์อุทัย : แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร

ผู้เขียน : ณัฐพล ใจจริง

ทหารเรือกบฏ “แมนฮัตตัน”

ผู้เขียน : นิยม สุขรองแพ่ง

ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่

ผู้เขียน : คริส เบเคอร์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชี่ยล My Brain Has Too Many Tabs Open

ผู้เขียน : Tanya Goodin แปลโดย : พรรษรัตน์ พลสุวรรณา

ร้อยเรื่องราววังต้องห้าม

ผู้เขียน : จ้าวกว่างเชา แปลโดย : อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช และ ชาญ ธนประกอบ

All about Clouds เล่มนี้มีเมฆมาก ฉบับปรับปรุง

ผู้เขียน : ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ