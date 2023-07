เทีย บาย ธารา (Thea by Thara) ผลงาน หนูใหม่-ตะวันนา ธารา ฉลองครบรอบ 12 ปี อวดคอลเล็กชั่นออทั่ม/วินเทอร์ 2023 ภายใต้ชื่อ It’s Happen on Fifth Avenue หนูใหม่หยิบสไตล์อันโดดเด่นของนิวยอร์กเกิร์ลที่เป็นตัวของตัวเอง น่าค้นหา และดูดีแบบไม่ต้องพยายาม มาเป็นคอนเซ็ปต์หลักในการดีไซน์ จึงออกมาในดีไซน์ที่เรียบโก้ ทันสมัย แต่คงกลิ่นอายวินเทจจากงานลูกไม้เอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงหยิบผ้ายืด สแปนเด็กซ์และเจอร์ซี่ มาออกแบบชิ้น Ready-to-wear ให้มิกซ์แอนด์แมตช์ลุกส์ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น มีจำหน่ายที่ร้าน Thea by Thara สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1, สยามพารากอน ชั้น 1, เอ็มโพเรียม ชั้น 1 หรือออนไลน์ @theabythara

วงเกิรล์กรุ๊ปจากเกาหลีใต้ NewJeans สวมรองเท้าแบรนด์ CHARLES & KEITH ใน Official MV ‘Super Shy’ ผลงานเพลงใหมล่าสุดของพวกเธอ โดยเลือก คอมพลีตลุกส์ ด้วยรองเท้า Roony Patent Mary Janes เสริมแพลตฟอร์มแบบหนา ในสีชอล์กฟินซ์ หนัง patent ที่แวววาว และให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มนวล