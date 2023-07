หนังสือ…‘ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน’

ผู้เขียน…องค์ทะไลลามะที่ 14

ผู้แปล…นัยนา นาควัชระ

จัดพิมพ์โดย…สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา

ราคา…290 บาท

หนังสือ...ศาสนาทั้งผองพี่น้องกัน (Toward the True Kinship of Faiths) เล่มนี้ เป็นหนังสือว่าด้วยปณิธานสองข้อขององค์ทะไลลามะ

ข้อแรก คือ การข้ามพ้นศาสนาและบรรลุจริยธรรมแบบโลกวิสัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของโลกปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์และวิทยาการในศตวรรษที่ 21 ล้ำหน้าไปไกล ดังที่ทรงพรรณนาไว้ในหนังสือชื่อ Beyond Religion “ข้ามพ้นศาสนา” ซึ่งโปรดให้มีการแปลเป็นภาษาไทย และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา เมื่อเดือน ก.พ.2562 ที่ผ่านมา

ปณิธานข้อที่สองขององค์ทะไลลามะ ซึ่งบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ คือการส่งเสริมให้ศาสนาทั้งหลายและศาสนิกของทุกศาสนามีความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความสมานฉันท์ อันจะนำไปสู่สันติภาพของโลก

หนังสือเล่มนี้ พยายามจะหาจุดที่ศาสนาทั้งหลายมาบรรจบกัน ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างแบบอย่างที่แสดงให้เห็นว่า เราสามารถชื่นชมความแตกต่างระหว่างศาสนาได้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องให้ความแตกต่างเหล่านั้น กลายมาเป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง

การจะสร้างความสมานฉันท์ที่แท้จริงระหว่างศาสนาบนพื้นฐานของความเข้าใจ อันดีต่อกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับว่า ทุกศาสนาเหมือนกันโดยพื้นฐาน หรือว่านำพาไปสู่จุดหมายเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม องค์ทะไลลามะ ยังคงยืนยันว่า คำสอนเชิงอภิปรัชญาที่แตกต่างกัน ต่างหาก ที่เป็นแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงให้แก่ระบบจริยธรรมอันงดงามที่มีรากฐานมาจากความกรุณา ไม่สงสัยเลยว่าคนที่มีศรัทธาอย่างจริงใจและมีศีลธรรมจรรยา สามารถเป็นชาวพหุนิยมที่เห็นคุณค่าของศาสนาอื่นได้ โดยไม่กระทบกระเทือนความเชื่อและศรัทธาที่เขามีต่อหลักคำสอนในศาสนาของตน

กล่าวได้ว่า องค์ทะไลลามะที่ 14 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำทางโลกและทางธรรมของประชาชนชาวทิเบต ท่านเป็นทะไลลามะพระองค์ปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักระดับโลกในปี 1989 เมื่อได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการอุทิศตนให้กับการต่อสู้อย่างสันติที่จะปลดปล่อยทิเบต

ท่านเรียกร้องให้มีความกรุณาและความรับผิดชอบร่วมอย่างเป็นสากล ผ่านงานเขียนและงานปาฐกถาธรรมมากมาย

นี่จึงเป็นงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งที่ควรค่าแก่การศึกษา

ขอให้เชื่อมั่น-ทำดีได้ดีเป็นความจริง‘ธรรมะ60นาที’‘สมเด็จพระพุฒาจารย์โต’ตำนานเล่าขานโดยสังเขป

“การให้อภัย หรือภัยทานที่เราเข้าใจนั้น คือ การที่ใครมาทำผิดกับเรา มาขอโทษ แล้วเราให้อภัย คือ ไม่โกรธ…” คติธรรม พระอาจารย์สมทบ ปรักกโม วัดกลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

เริ่มต้นคอลัมน์ในสัปดาห์นี้ ขอแนะนำหนังสือดีจากสำนักพิมพ์สารคดี นำเสนอ “สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี” ผู้เขียน : วีระศักดิ์ จันทร์ ส่งแสง…“สมเด็จพระพุฒาจารย์” (โต พรหมรังสี) พระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 4-5 ธรรมะและวัตรปฏิบัติของสมเด็จโต วัดระฆังฯ ยังคงจับจิตตรึงใจผู้คนทุกยุคสมัย แม้กระทั่งเจ้าฟ้าเจ้า แผ่นดิน เป็นตำนานที่เล่ากี่ครั้งกี่หนก็บังเกิดแต่ความรู้สึกดี ท่านเป็นพระสงฆ์ที่คนรู้จักมากที่สุด พระชินบัญชรคาถา เป็นบทสวดภาวนาที่ได้รับความศรัทธาสูงสุด แต่ละบทกล่าวสรรเสริญ และอัญเชิญพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตลอดทั้งพระอรหันสาวกทั้งหลาย เพื่อการปกป้องคุ้มครองรักษาผู้สวด หนังสือเล่มนี้ เล่าเรื่องตามรอยเส้นทางธรรมจารึก นอนอยู่อยุธยา มานั่งที่ไชโย โตที่ วัดอินทร์ จำศีลที่วัดระฆัง ฯลฯ, พระสมเด็จโดยสังเขปและ วิธีดูพระสมเด็จองค์แท้, สมเด็จพระพุฒาจารย์โตในตำนาน เล่าขาน และพระคาถาชินบัญชรในเล่ม ราคา 199 บาท

“คู่มือตั้งชื่อมงคลตามวันเกิด ถูกต้องตามหลักทักษา” ผู้เขียน : วิธาดา ปทุมาพร...เรียบเรียงไว้ตามหลักทักษาปกรณ์ และพร้อมจะมอบความเป็นมงคลให้กับบุตรหลานที่เกิดใหม่ โดยพ่อแม่สามารถตั้งชื่อบุตรได้เลย และเหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่ง เพราะเนื้อหาได้รวบรวมรายชื่อที่เป็นมงคลไว้ให้เลือกได้ตามความชอบ สะดวกต่อการค้นหาเนื่องจากได้แยกตามวันเกิดชัดเจน และชื่อแต่ละชื่อก็เป็นไปตามหลักภาษาที่ถูกต้อง อยากให้บุตรที่เกิดใหม่มีชื่อที่เป็นมงคลกับชีวิต หรือสำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนชื่อ หนังสือเล่มนี้พร้อมมอบความเป็นสิริมงคล โดยมีเนื้อหาหลัก ดังนี้ หลักทักษาปกรณ์, การนับเวลาเกิด (ตามแบบโหราศาสตร์ไทย), การแจ้งเกิด, การเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อรอง, หลักเกณฑ์การถอดตัวอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน, ชื่อมงคลเลือกตามวันเกิด ฯลฯ สำนักพิมพ์ทอร์ช ราคา 245 บาท

“สวดมนต์สามัญประจำบ้าน (ฉบับพกพา)” ผู้เขียน : สุภาพ หอมจิตร…เรียบเรียงขึ้นสำหรับเป็นคู่มือสร้างความดี และเป็นสื่อในการระดมธรรมสร้างสันติสุขทางใจ แผ่ขยายไปถึงคนรอบข้าง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา 7 ภาค คือ 1.ภาคสวดมนต์ภาวนา 2.ภาคคาถาบูชาเลิศล้ำ 3.ภาคธรรมะฉ่ำชีวี 4.ภาคศาสนพิธีน่ารู้ 5.ภาคบูชาพระให้ถูกโฉลก 6.ภาคดูโชคกับโหราศาสตร์ ดูโชคชะตาราศี ฤกษ์งาม ยามดี และการตั้งชื่อบุตรหลานให้เป็นมงคล 7.ภาครักษาพยาธิด้วยสมุนไพร หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนยาสามัญประจำบ้านและตู้ธรรมะประจำเรือนที่มี เพียงเล่มเดียว แต่สามารถหยิบฉวยใช้ได้ทุกโอกาสและสารพัดประโยชน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นคู่มือสร้างสันติสุขแก่ตัวท่านเอง คนในครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จัดพิมพ์ ราคา 30 บาท

“ธรรมะ 60 นาที” ผู้เขียน : นัยจัน สาระกูล…สิ่งดีๆ ที่คัดสรรมา แบ่งปัน บุคคลใดมีความปรารถนาดีต่อ ผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขนั้น ย่อมทำให้ตนเองพลอยมีความสุขไปด้วยไม่เพียง แค่นั้น หากแรงปรารถนาอันนี้ เผื่อแผ่ไปถึงตัวผู้อื่นและได้รับประโยชน์แล้วเราเอง ก็จะเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นด้วยเช่นกัน ขอให้เชื่อมั่นว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นความจริงอย่างแน่แท้ และการหมั่นสร้างกรรมดี คือการสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่าได้ละเว้นแม้เพียงขณะจิตจะเป็นผลบุญที่ให้ผลแก่เราไม่ วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอน สำนักพิมพ์ Book Maker จัดพิมพ์ ราคา 189 บาท

