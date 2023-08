แลกเปลี่ยนวิจัยบูรณาการท้องถิ่นแก้ท่วม-แล้ง

ศาลาว่าการกทม. – เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.ให้การต้อนรับและมอบหนังสือ BANGKOK : THEN AND NOW แก่นายแร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. คณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ (สนน.) และสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

นายชัชชาติกล่าวว่า เอกอัครราชทูตแร็มโก ได้นำคณะนักวิจัย ด้านน้ำ ซึ่งมี น.ส.กชกร วรอาคม เป็นหัวหน้าทีมวิจัย เข้าพบ เพื่อนำเสนอข้อมูลและส่งมอบรายงานการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองร่วมกับน้ำอย่างยั่งยืน (Hotspots Analysis for Water as Leverage) รวมทั้งได้แจ้งว่าคณะทํางานด้านน้ำของเนเธอร์แลนด์ (Dutch Water Mission) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำเนเธอร์แลนด์ หน่วยงานตัวแทนผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านน้ำในการจัดการน้ำท่วมและความแห้งแล้ง การบำบัดน้ำเสีย การฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Things คือ ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ให้ส่งข้อมูลถึงกันด้วยอินเตอร์เน็ต) ในการบริหารจัดการน้ำ มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อสำรวจความร่วมมือด้านน้ำ ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. – 1 ก.ย.2566 พร้อมขอสนับสนุนความร่วมมือจากกทม.ในเรื่องต่างๆ ได้แก่

1.ขอเข้าพบและหารือกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่ดูงานให้แก่คณะ (โรงควบคุมคุณภาพน้ำ หรือสถานีสูบน้ำ) 2.ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Netherlands-Thailand Innovation Forum ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 3.ขอให้นำเสนอแผนงาน หรือกรณีศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมืองหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ในกิจกรรม “Walk the Talk”

ทั้งนี้ ทางเนเธอร์แลนด์มีความประสงค์ที่จะสำรวจแนวทางความร่วมมือระหว่างเนเธอร์แลนด์กับกทม.ในการบริหารจัดการน้ำ และแบ่งปันข้อมูลการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองร่วมกับน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการบูรณาการด้านการจัดการน้ำระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติต่อไป

ด้านนายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกมีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน และผู้แทนสำนักงานเขต 6 กลุ่มเขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายณรงค์กล่าวว่า ที่ประชุมได้กำหนดแผนและให้แต่ละหน่วยงานติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้กำหนดให้มีจุดรวมพลเพื่อรวบรวมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และ เจ้าหน้าที่ประจำในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเสี่ยงน้ำท่วมบนถนน สายหลัก อาทิ ถนนรัชดาภิเษก หน้าธนาคารกรุงเทพ ถนนศรีอยุธยา หน้า สน.พญาไท ถนนพญาไท หน้ากรมปศุสัตว์ ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงจากถนนเพชรเกษมถึงวงเวียนกาญจนาภิเษก ถนนแจ้งวัฒนะ หน้าศูนย์ราชการ ถนนรัชดาภิเษก บริเวณหน้าศาลอาญา

นอกจากนี้ให้ยกระดับจุดเฝ้าระวังหลายจุด ให้เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วม เช่น สี่แยกบางนา และถนนลาดกระบัง ซึ่งกำหนดจุดรวมพลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุด