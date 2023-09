แพร่ – ที่วัดน้ำชำ ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น พระอธิการสุธรรม อาภากโร เจ้าอาวาสวัดน้ำชำ พร้อมด้วยนายสำราญ กองโกย นายก อบต.น้ำชำ นางธัญญาลักษณ์ รัตนกันทา ผญบ.หมู่ 3 ต.น้ำชำ ร่วมเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณภาพชุมชน ภายใต้โครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่แพร่ มุ่งเน้นให้เยาวชนอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป้าหมายเยาวชน สมาชิก To Be Number One ใน ต.น้ำชำ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในวันนี้ 30 คน สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดยแกนนำโครงการสืบสานภูมิปัญญา สร้างสรรค์ชุมชน