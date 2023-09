บริษัท BANDAI SPIRITS CO., LTD. และ บริษัท Bandai Namco Asia Co., Ltd. เตรียมยกทัพจัดงาน แสดงกันดั้มสุดยิ่งใหญ่ในประเทศไทย “GUNDAM docks at THAILAND” ที่จะมาสร้างความสุขและ รอยยิ้มให้เหล่าสาวกกันดั้มและนักสะสม อัดแน่นด้วยไฮไลต์มากมาย ได้แก่ การจัดแสดงหุ่นยนต์กันดั้ม รุ่น RX-78-2 และรุ่น MS-06S ZAKU II ขนาด 6 เมตร นำมาโชว์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย! พร้อมด้วยนิทรรศการกันดั้มแบบจัดเต็มหลากหลายรุ่น กิจกรรมเวิร์กช็อปโมเดลกันพลา และร้านขายสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึงการฉายวิดีโอพิเศษขึ้นจอขนาดใหญ่ให้ชมกันแบบจุใจ เปิดให้เข้าชมฟรี! วันที่ 6-29 ต.ค. เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์