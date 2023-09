นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายสมยศ คงประเวช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ และนายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน OR ร่วมเปิดตัวร้าน “โอ้กะจู๋” Drive Thru ในพีทีที สเตชั่น สาขาแฟลกชิป วิภาวดี 62 รองรับลูกค้าได้กว่า 180 คน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “From Farm to Table” ที่เน้นเสิร์ฟผักออร์แกนิกสดใหม่คุณภาพดีจากสวน