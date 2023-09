ให้รู้สึกผ่อนคลาย

บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ “Nutrinal Sweet Night” Sleep Well For Your Perfect Morning ภายใต้แบรนด์ Nutrinal (นิวทรินัล) มี นวัตกรรม Double2 Nutri พร้อมกับสารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด ให้รู้สึกผ่อนคลาย ตื่นเช้ามาสดใส ในราคากล่องละ 850 บาท จำหน่ายที่ช่องทางออนไลน์ Lazmall Successmore www.successmore.com, FB NutrinalThailand หรือสอบถามโทร.0-2511-5951

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “บราเวีย เอ็กซ์อาร์ ซีรีส์” รุ่นใหม่ล่าสุด ได้แก่ “บราเวีย เอ็กซ์อาร์ โฟร์เค คิวดี-โอแอลอีดี กูเกิ้ล ทีวี” ในซีรีส์ A95L โดย ชูจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอแสดงผล QD-OLED ที่นำเสนอเฉดสีที่กว้างที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทั้งยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีภาพและเสียงสุดล้ำ รวมถึงฟังก์ชันความบันเทิงที่ครบครัน เปิดให้ สั่งจองล่วงหน้า วันนี้-17 ก.ย. สอบถามโทร.0-2715-6100

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด แนะนำผลิต ภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร “บอดี้คีย์ บาย นิวทริไลท์” รสชาติใหม่ กับ “บอดี้คีย์ กลิ่นเบอร์รี” ที่มีส่วนประกอบสำคัญ คือ โปรตีนจากพืช (ถั่วเหลืองและเมล็ดเจีย) ใยอาหาร คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญต่างๆ ไม่เจือสีสังเคราะห์และไม่ใช้วัตถุกันเสีย โดย 1 กล่อง บรรจุ 14 ซอง ราคาสมาชิก 1,600 บาท ราคาขายปลีก 1,760 บาท