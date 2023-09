จับคู่พากันดัง สำหรับ ‘ปอนด์’ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์ กับ ‘ภูวิน’ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน คู่จิ้นสายวายสังกัด GMMTV ที่แจ้งเกิดจากซีรีส์ “ปลาบนฟ้า” กับอีกเรื่อง “เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว” และ 24 ก.ย. นี้ ทั้งคู่จะมีงาน “GMMTV FANDAY IN BANGKOK” กับเพื่อนๆ คู่จิ้นอีก 4 คู่ แต่แสดงคนละวัน ที่ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

แต่ก่อนอื่น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ คู่จิ้นสุดฮอต ‘ปอนด์-ภูวิน’ กัน

เส้นทางการเข้าวงการ?

ภูวิน – “ผมเริ่มจากสายแคสต์ วิ่งแคสต์งานพวกโฆษณาพวกละครมาตั้งแต่เด็ก เลยมีโอกาสสัมผัสหลายๆ ผลงานกับหลายๆ ผู้กํากับฯ และหลายๆ ช่อง จนได้เซ็นเข้า จีเอ็มเอ็มทีวี ตอนอายุประมาณ 11-12 ถ้าพูดถึงผลงานที่คนน่าจะรู้จักน่าจะมีละครเรื่อง หงส์ กับ กระทิง ทางช่อง 3 ละครเรื่อง หนึ่งในทรวง ละครเวทีเรื่อง The South music ครับ”

ปอนด์ – “ต้องบอกว่าสมัยก่อนผมเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออก แต่ลึกๆ พยายามตามหาประสบการณ์ เพราะหลังจากเข้ามหา’ลัย ก็มีโอกาสทํากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเดือนคณะ หรืออะไร แล้วมีช่วงหนึ่งมีโมเดลลิ่งติดต่อมา มีโอกาสลองไปเดินแบบ พอถึง จุดหนึ่งอยากลองหาอะไรทําจริงจังเลยมาลงประกวดจีเอ็มเอ็มทีวี ก็ได้เซ็นเข้าเป็นหนึ่ง ในนักแสดง โดยผมมาจากการประกวดรายการ Go On Girl & Guy Star Search By Clean and Clear ปี 3”

แล้วอะไรทําให้คนขี้อายมาอยู่ในเส้นทางนี้ได้จริงๆ?

ปอนด์ – “ช่วงม.ต้น ผมเคยเล่นดนตรี คิดว่าสักวันอยากมีโอกาสแสดงบนเวทีสักครั้ง เพราะตอนเด็กๆ เราไม่ค่อยมีโอกาสโชว์ คือเหมือนได้เล่นกับเพื่อน ได้ประกวดรายการเล็กๆ จนมาเจอ GMMTV ก็เป็นโอกาส เหมือนค้นพบตัวเอง”

พอทั้งคู่มาเจอกันเรื่องแรก “ปลาบนฟ้า” ก็พีกเลย?

ปอนด์ – “ใช่ครับ 2-3 ปีที่ได้รู้จักกัน เจอกันครั้งแรกงงๆ ตื่นเต้น เพราะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผม จริงๆ เราไม่ได้ สนิทกันเร็วมาก เพราะเราไลฟ์สไตล์คนละแบบ ตอนนั้นผมจะสายนิ่ง แรกๆ นิ่งมากครับ”

ภูวิน – “ใช่ แล้วเขาจะไม่ค่อยคุยกับใคร ถ่ายซีรีส์ไป 4-5 คิวถึงจะเริ่มคลิกเริ่มคุยกัน พอเรามารู้จักได้มาทํางานด้วยกันก็รู้สึก เขาเป็นคนสนุกดี อยู่ด้วยแล้วเอ็นจอย”

แสดงว่าภูวินพูดเก่งกว่า?

ปอนด์ – “แรกๆ เขาจะเป็นคนพูดเก่งกว่า แต่ไปๆ มาๆ กลายเป็นผมที่พูดเก่ง”

ภูวิน – “เขาจะเป็นคนที่ถ้าเพิ่งเจอหรือไม่ค่อยรู้จักจะไม่ค่อยพูดเยอะ แต่ถ้ารู้จักมากๆ แล้ว พูดเยอะมาก ส่วนผมค่อนข้างโอเพ่น คุยกับทุกคน แต่ด้วยเนเจอร์ผม ไม่ได้เป็นคนคุยเยอะขนาดนั้น แค่คุยได้”

พอจะจำความรู้สึกแรกได้ไหม ตอนซีรีส์พีกมากๆ มีทั้งแฟนคลับในไทยและอินเตอร์แฟน?

ภูวิน – “ตอนนั้นไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะด้วยโควิด สิ่งเดียวที่เห็นคือตัวเลข ตัวเลขในไอจี ตัวเลขในยอดวิว แต่เราอยู่บ้าน ไม่มีโอกาสมาเจอคน จําได้อีเวนต์แรกของเราคือประมาณหนึ่งปีหลังปลาบนฟ้า คือเรารู้ว่าเราดังขึ้น แต่มันเป็นเพียงตัวเลขที่ผ่านหน้าจอ”

ปอนด์ – “ของผมก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้เป็นนักแสดง ก็มีคนพอรู้จักประมาณหนึ่ง เหมือนเป็นหน้าเป็นตาของมหา’ลัย แต่พอได้เล่น ปลาบนฟ้า คนติดตามขึ้นเยอะมากๆ แต่ก็เหมือนภูวินที่ไม่มีโอกาสได้เจอคน ณ ตอนนั้น พอได้มาเจอแฟนคลับ จำได้ช่วงคริสต์มาสปี 2021 ตื่นเต้นมาก เป็นการขึ้นอีเวนต์ครั้งแรกของพวกเราที่ได้เจอแฟนคลับจริงๆ ต่อหน้า”

หลังจากนั้นก็มีผลงานร่วมกัน อีก 1 เรื่อง?

ปอนด์ – “ครับ เรื่อง เพื่อนายแค่ หนึ่งเดียว ด้วยเรื่อง ปลาบนฟ้า เป็นรักใสๆ คอมเมดี้ พอรู้ว่าจะได้เล่นคู่กันใน เพื่อนาย แค่หนึ่งเดียว เป็นฟีลดราม่า ผมอยากเล่นมาก อยากพัฒนาสกิลการแสดงตัวเอง เหมือนได้ ชาลเลนจ์ตัวเอง”

ภูวิน – “มีช่วงนึงที่เขาพูดกับผมทุกวัน อยาก เปิดกล้องอยากถ่ายเพื่อนายฯ แล้วก็บอกน้อง ใจเย็นๆ เขายังเขียนบทไม่เสร็จเลย”

ปอนด์ – “มันตื่นเต้น อยากทำสิ่งใหม่ๆ พอผลงานออกมาก็เป็นที่ชื่นชอบเหมือนกันครับ”

ตอนนี้ผลงานแสดงยังไม่มี แต่กำลัง จะเดินสายจัดแฟนมีตรอบเอเชียเลย?

ปอนด์ – “ใช่ครับ เร็วๆ นี้จะได้ไปฮ่องกง กัมพูชา ญี่ปุ่น เกาหลี แล้วก็โอซาก้า ก็ยังมีที่ เรารู้แต่ยังไม่ประกาศ ก็ฝากติดตามทาง GMMTV OFFICIAL ด้วยครับ”

ภูวิน – “ที่ผ่านมาเหมือนทุกอย่างถูกอั้น ช่วงนี้เลยได้ไปรัวๆ”

ปอนด์ – “และล่าสุดเราจะมี gmmtv fanday in bangkok ด้วย คู่เราวันที่ 24 ก.ย.รอบบ่ายโมง ใครอยากมาดูพวกเราสองคนก็ซื้อบัตรกันได้ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ มาดูกันเยอะๆ นะครับ”

อชริญา บุญชู