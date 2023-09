…หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ชูประชาเหนือหิ้ง เทอดด้วยสัจธรรม ฉบับนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2566 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ…

…ปิดประกาศเปิดบัญชีทรัพย์สินออกมา ป.ป.ช. โชว์ระลอกแรก ที่น่าสนใจ มนพร เจริญศรี สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย รัฐมนตรีสมัยแรก มีเงินฝาก จำนวน 6,819 บาท เท่านั้น มีรายได้รวมต่อปีทั้งสิ้น 1,362,720 บาทจาก เงินเดือนสส. รายจ่ายต่อปี 730,714 บาท ไม่มีเงินสด เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ สิทธิและสัมปทาน รวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดนอกจากนี้ …

…ส่วนเจ้าตำรับสมถะตลอดกาล ชวน หลีกภัย อดีตนายกฯ และอดีตประธานรัฐสภา แจ้งว่ามีเงินฝากในบัญชีธนาคาร 10,348,395 บาท เงินลงทุน 1 พันบาท ที่ดิน 1 ไร่ ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มูลค่า 1.2 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4.1 แสนบาท มอเตอร์ไซค์ มูลค่า 3 หมื่นบาท ทรัพย์สินอื่นๆ 1.04 ล้านบาท อาทิ สร้อยคอทองคำ 5 เส้น นาฬิกา 19 เรือน เแซ็กโซโฟน 3 ตัว ปืนสั้นและปืนยาวอย่างละ 1 กระบอก พระพุทธรูป 300 องค์…

…น่าจับตา หลังนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เซ็นแบ่งงานให้ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ พบว่า ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ถูกวางตัวเป็น สร.2 รองนายกฯ ลำดับที่ 1 จ่อ รักษาการนายกฯ พร้อมคุมกระทรวงใหญ่ เกษตรและสหกรณ์-ดีอีเอส-พาณิชย์-สาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้กำกับดูแลงานในส่วนของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คุมการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร…

…สำหรับ สร.3 ตกเป็นของ สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ กำกับดูแลงาน กระทรวงคมนาคม-ยุติธรรม (ยกเว้นดีเอสไอ) รวมถึง กรมประชาสัมพันธ์-สำนักพุทธฯ-สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศฯ-ป.ป.ท. และ ศอ.บต. ด้วย…

…มหาดไทยกระทรวงใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย แบ่งงานให้ 3 รัฐมนตรีช่วย แล้วเช่นกัน ทรงศักดิ์ ทองศรี เป็น มท.2 สั่งและปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-การประปานครหลวง ส่วน มท.3-ชาดา ไทยเศรษฐ์ สั่งและปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน-กรมที่ดิน-การประปาส่วนภูมิภาค ไม่ธรรมดา…

…ขณะที่ เกรียง กัลป์ตินันท์ จาก พรรคเพื่อไทย เป็น มท.4 สั่งและปฏิบัติราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.-กรุงเทพมหานคร-องค์การตลาด-องค์การจัดการน้ำเสีย โดยมี ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาลสมัยที่แล้ว เป็น เลขานุการรมว.มหาดไทย ได้โบนัสขึ้นชั้นมาอยู่หน้าห้อง มท.1 ดูแลสำนักงานรัฐมนตรี…

…แจ้งข่าวล่วงหน้า ภาวินี รวยรื่น ผอ.สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน NEA Open House 2023 แสดงผลงานความสำเร็จของสถาบัน NEA กับการปั้นนักการค้ามืออาชีพ ชั้น 3 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ฝั่งเวสต์ สุขุมวิท 101 ในวันที่ 19 ก.ย. เวลา 13.00-15.30 น. …