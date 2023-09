ฉบับนี้ชวนดูหนังอ่านหนังสือจากโลกวรรณกรรมถึงจอ ภาพยนตร์

A Passage to India

ผู้เขียน : E.M. Forster

แปลโดย : นพมาส แววหงส์

เรื่องราวยุคบริติชราช ขณะจักรวรรดิอังกฤษเข้าปกครองอินเดีย อาศิศเป็นแพทย์หนุ่มมุสลิมที่ได้เข้าสู่แวดวงของชาวอังกฤษ แต่แล้วการเดินทางที่เขาตั้งใจพาสหายชาวอังกฤษไปเยี่ยมชมหมู่ถ้ำมาราบาร์ก็นำมาสู่จุดพลิกผันของชีวิต จากความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยทำให้อาศิศถูกควบคุมตัวโดยทางการอังกฤษ

การพิพากษาคดีลุกลามใหญ่โตจนจุดชนวนความโกรธแค้น ก่อร่างสร้างเส้นแบ่งระหว่างคนผิวขาวและคนพื้นเมืองให้ชัดเจน ยิ่งกว่าครั้งไหน การเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการไปยัง สถานที่ใหม่ แต่เป็นการเดินทางของตัวตนที่ต้องปะทะกับความคิด ความเชื่อ อคติ และความกลัว

ผลงานจากนักเขียนชื่อดังแห่งวงการวรรณกรรมอังกฤษ E.M. Forster ผู้รังสรรค์ผลงานเล่มนี้จนกลายเป็นหนังสือ 1 ใน 100 วรรณกรรมอังกฤษที่ดีที่สุดในศตวรรษที่ 20 โดย Modern Library ไม่เพียงแต่ถูกยอมรับจากแวดวงวรรณกรรมเท่านั้น ในวงการหนัง ก็ยังได้รับการยกย่องไม่แพ้กัน

A Passage to India นำมาดัดแปลงเป็นละคร โดย Santha Rama และนำมาทำเป็นภาพยนตร์ต่อในปี 1984 จากฝีมือการเขียนบทและกำกับฯ ของ David Lean นำแสดงโดย Judy Davis Victor Banerjee และ Peggy Ashcroft หนังเรื่องนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Oscar หลายสาขา เช่น บทประพันธ์ยอดเยี่ยม นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม เป็นต้น

หนังเรื่องนี้ยังทำให้นักแสดงหญิง Peggy Ashcroft ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ไปอีกด้วย

The Godfather

ผู้เขียน : MARIO PUZO

แปลโดย : ธนิต ธรรมสุคติ

The Godfather เป็นนิยายอาชญากรรมคลาสสิค ผลงานของ ‘มาริโอ พูโซ’ ที่ใช้ประสบการณ์ชีวิตในการเป็นชาวอิตาเลียนอพยพ และการทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ ที่ได้คลุกคลีกับข่าวอาชญกรรมที่เกิดขึ้น โดยองค์กรมาเฟีย มาผสานจินตนาการจนเกิดเป็นนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อปี 1969

3 ปีผ่านไป นิยายเรื่องนี้ได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 1972 โดยการกำกับฯ ของ ‘ฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา’ และฝีมือ การเขียนบทจากเจ้าของต้นฉบับวรรณกรรม รวมถึงได้นักแสดงระดับตำนานอย่าง มาร์ลอน แบรนโด มารับบท ดอนวีโต้ คอร์เลโอเน ตัวละครเอกของเรื่อง ทำให้ภาพของดอนวีโต้ คอร์เลโอเน กลายเป็นภาพจำของเจ้าพ่อมาเฟียผู้ทรงอิทธิพล อีกทั้งตัวภาพยนตร์เองยังฉายภาพการทำธุรกิจสีเทาได้อย่างละเอียดลออจนเสมือนผู้อ่านผู้ชมได้เป็นสมาชิก คนหนึ่งในครอบครัวคอร์เลโอเนไปโดยปริยาย

ความสำเร็จของ The Godfather จากเวอร์ชั่นวรรณกรรม สู่จอภาพยนตร์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก เรียกได้ว่ากลายเป็นทั้งวรรณกรรมอาชญากรรมอมตะและหนังมาเฟียขึ้นหิ้งอย่างที่หาตัวจับได้ยาก

การันตีด้วยรางวัลออสการ์หลายสาขาจากทั้ง 2 ภาคคือ The Godfather (1972) และ The Godfather Part II (1974)

สิ้นแสงฉาน

ผู้เขียน : INGE SARGENT

แปลโดย : มนันยา

วรรณกรรมที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2537 โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย Twilight Over Burma : My Life as a Shan Princess ของอิงเง ซาร์เจนท์ สู่เวอร์ชั่นแปลไทยโดยมนันยาในชื่อ ‘สิ้นแสงฉาน’ ของสำนักพิมพ์มติชน

เป็นเรื่องราวชะตากรรมของประชาชนและเจ้าฟ้าแห่งรัฐฉานภายใต้เงื้อมมือของรัฐบาลเผด็จการ ที่ผลาญความหวังและเสรีภาพจนสิ้นไปจากทุกฐานันดร

‘สิ้นแสงฉาน’ จะนำพาเข้าถึง “กลางใจ” ของพม่าที่อาจจะไม่มีโอกาสสัมผัสได้จาก ที่ใดในโลก แม้แต่ในใจกลางประเทศพม่าเอง ว่าด้วยเรื่องราวความรักในชีวิตจริงของอดีตมหาเทวีสุจันทรี กับเจ้าจาแสง เจ้าฟ้าองค์สุดท้ายแห่งเมืองสีป่อ ของรัฐฉาน อิงเง่เป็นหญิงสาวชาวออสเตรียน เธอพบรักกับ “จาแสง” ที่สหรัฐอเมริกา โดยไม่รู้มาก่อนว่าฝ่ายชายเป็นเจ้าฟ้า

เจ้าฟ้าจำแลงกลับไปปกครองเมืองสีป่อ เคียงข้าง มหาเทวีสุจันทรีได้ไม่นาน ในปี พ.ศ.2505 “นายพลเนวิน” ยึดอำนาจแผ่นดินพม่า และเจ้าจาแสงถูกทหารควบคุมตัวและสาบสูญไปจนทุกวันนี้

ไม่เพียงเท่านั้น โครงเรื่องของวรรณกรรมเล่มนี้ยังถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์ใน Austria ชื่อ Twilight Over Burma ปี 2015 กำกับฯ โดย Sabine Derflinger อีกด้วย

มติชนสุดสัปดาห์

วันที่ 22-28 กันยายน 2566

ปก รูปนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย พร้อมโปรย ข้อความ แถวตรง ชาดา ไทยเศรษฐ์ จัดระเบียบ ‘เจ้าพ่อ’ โดยมีการ์ตูนเจ้าตัวเล็กแซวว่า ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ อิอิ

เรื่องรอง เสียงจากโปลิศผู้ต้องลี้ภัย พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ตำรวจ(ไทย)ไม่มีวันดีได้

ครบเครื่องด้วยเนื้อหาสาระคับเล่ม ทั้งรายงาน รายงานพิเศษ บทความ บทความพิเศษ

คอลัมน์ประจำ โดยคอลัมนิสต์คุณภาพ ลุ่มลึก และรอบด้าน

ส่องทีมกุนซือ-มือปั๊มผลงาน เคียงข้าง ‘เศรษฐา’ สู้ข้อกล่าวหา ‘นายกส้มหล่น’

ก้าวไกล ปรับทัพใหญ่ จากพิธาสู่ผู้นำคนใหม่ ‘ชัยธวัช’ 24 ก.ย.ก้าวต่อไป ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน จับตา ‘หมออ๋อง’ เดินไต่เส้น

เศรษฐายึดกองทัพ คุมกลาโหม ส่อง ‘สามก๊กกห.’ ทีมกุนซือ‘บิ๊กทิน’จับตาศึกชิงเก้าอี้ ผอ.อผศ.วัดพลัง‘ปลัดกห.’

การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย หลังเหตุการณ์ 19 กันยายน 2549

ลดค่าไฟ 2 เด้ง เหลือ 3.99 บาท ภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมปลื้ม เชื่อต้นทุนสินค้าลด เงินเฟ้อไม่พุ่ง โดย ศัลยา ประชาชาติ

สำรวจนโยบาย‘ครูใหญ่อุ้ม’แก้หนี้-แจกแท็บเล็ต- ส่งเสริมการอ่าน

iPhone 15 มากกว่าสีใหม่และไทเทเนียม โดย จิตต์สุภา ฉิน

ลุ้นระบบรองรับ ‘ผู้สูงวัย’ โดย ธงทอง จันทรางศุ

ทุนนิยมเจ้าเอย จะอยู่กันอย่างไร โดย คำ ผกา

จาก 2 รัฐประหาร-สู่วันสงบศึก โดย วงค์ ตาวัน

ปิดท้ายด้วย“ของดีมีอยู่”โดย ปราปต์ บุนปาน ว่าด้วย‘ซอฟต์เพาเวอร์’ยังไง?

วางแผงท้าทายให้หยิบจับซื้อหาไปอ่านแล้ว ราคา 60 บาท เหมียนเดิม