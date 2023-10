หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพุธที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 แรม 5 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ…

วันนี้ 253 ปีแล้ว พระเจ้าตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงของชาวไทย…

ถ้า หลวงพ่อคูณ ยังอยู่ วันนี้ฉลองครบ 100 ปี แห่งกำเนิด…

วันนี้ ปี 2519 เป็นวันเริ่มต้นของ “ตุลาทมิฬ” ที่ธรรมศาสตร์ 47 ปีผ่านไป เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ความเห็นต่างยังเป็นเงื่อนไขสงครามของคนชาติเดียวกัน…

ทำบุญให้หนัก คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ เจอเข้าไป 2 งานที่ไอซ์แลนด์ “โดนไล่ออกจากร้าน” แถมยัง “นอนทับหญ้ามอส” เรื่องต้องห้ามเมืองนั้น…

ตัวเลขออกมาชัด หนุ่มสาวไทย วันนี้ “ไม่ต้องการมีลูก” เพราะแบกภาระไม่ไหว รายได้ชักหน้าไม่ครบหลัง เป๋าตังค์ไม่มีตังค์…

เพราะ “โลกร้อน” น้ำบนท้องฟ้าจึงล้นพ้นมากกว่าเคยเป็นมา ถั่งโถมลงมาจนเกินขีดความสามารถที่เป็นปกติ นั่นคือที่มาของ “อุทกภัยถล่มโลก” วันนี้…

กรุงเทพ เป็นอันดับต้นๆ ของ “มหานครจ่อจมน้ำ” แต่ยังไม่มีสักรัฐบาลให้ความสนใจเรื่องนี้…

จากนี้ไปอีก 12 เดือน เป็นวันเวลาของ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจคนที่ 14 ฝากไว้ตรงนี้คือ “หนี้สิน” ล้นพ้นหนี้สินสหกรณ์…

เขารบกันที่ ยูเครน แต่กองเชียร์เมืองไทย มีหลายค่ายเชียร์คนละทิศละทาง ทั้ง รัสเซีย-อเมริกา แพ้มาแล้วทั้งนั้นอัฟกา นิสถาน-คูเวต-เวียดนาม ชาติรุกรานไม่เคยชนะมานานแล้ว …

เศรษฐา ทวีสิน ถาม ก้าวไกล ดูที ถึงเวลาให้ “ก่อสร้างต่างชาติ” เข้าประมูลรับเหมาในไทยได้หรือยัง หรือจะให้ผูกขาดโกงรัฐฉ้อราษฎร์ อยู่อย่างนี้…

เข้ากรมสีกากีวันแรก ประชุม เสร็จ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ชวน พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล กินข้าวกลางวันด้วยกัน…

ตามเรื่อง “เหมืองทองคำ” ให้ละเอียด ข่าวว่าเจ้ากระทรวงคมนาคม จะโดน ซ้ำแบบ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ บอก สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ถึงเรื่องเก่าคราวนั่งอุตสาหกรรม…

“ลิซ่า” คือ ซอฟต์เพาเวอร์ของเมืองไทย ไม่ใช่อย่างที่กระจัดกระจายคิดกัน “เจมส์ ดีน” ใส่เกงยีนส์ในหนัง “ยีนส์”ดังจนใส่ทั้งโลก วันนี้…

