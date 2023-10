ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 12-23 ต.ค.2566 ที่ฮอลล์ 5-7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำนักพิมพ์มติชนมาในธีม “มติชน(ด)รามา” โรงภาพยนตร์ย้อนยุคระดับมือพระกาฬ ออกแบบและกำกับศิลป์โดย ตะวัน วัตุยา ศิลปินผู้ก้าวขึ้นไปในเวทีโลก เจ้าของรางวัล “ศิลปาธร” สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 ในโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

หนัง(สือ)หลากหลายรสชาติรอคุณอยู่ที่นี่…ที่เทศกาลหนัง(สือ) “อ่านเอาเรื่อง” ณ มติชน(ด)รามา…เอาใจความ เอารสชาติ เอาความสนุกสุดยอด!…

พบกับเรื่องเผ็ดมัน ผลัดกันเดือด เรื่องราวดีลรักสะท้านทุ่ง ดวลพุ่งสะท้านบาง และเรื่องสะเทือนหัวอก สะทกหัวใจ ทั้งหมดนี้เปิดโรงพร้อมกันที่มติชน(ด)รามา บูธ J47 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ชั้น LG ฮอลล์ 5-7) เท่านั้น

เดินออกจากทางเชื่อม MRT มายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าประตูฮอลล์ซ้ายมือ เดินตรงมาโซนตรงกลางแล้วเลี้ยวซ้าย เดินมาสุดทางพบกับบูธสำนักพิมพ์มติชน ‘J47’

กิจกรรมของสำนักพิมพ์มติชนมีมากมาย

เริ่มจาก 1.กิจกรรมแจกลายเซ็นนักเขียน พิเศษสุดเฉพาะในเทศกาลหนัง(สือ)อ่านเอาเรื่อง มติชน(ด)รามา เชิญทุกท่านแวะเวียนมาพบปะ 12 นักประพันธ์ยอดฝีมือและตะวัน วัตุยา ผู้ออกแบบและกำกับศิลป์ให้มติชน(ด)รามาตลอดทั้ง 5 วัน 13-15 ต.ค. และ 21-22 ต.ค.

วันศุกร์ที่ 13 ต.ค. เวลา 15.00-16.00 น. : ผาสุก พงษ์ไพจิตร ผลงานบรรณาธิการใหม่ล่าสุด ‘Getting Land Right : ระบบกำกับดูแลที่ดินไทยต้องปฏิรูป’

วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. เวลา 13.00-14.00 น. : ชาตรี ประกิตนนทการ ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด ‘สถาปัตย์-สถาปนา : การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม’

เวลา 14.00-15.00 น. : ตะวัน วัตุยา ศิลปิน “ศิลปาธร” ผู้วาดภาพ ออกแบบ และกำกับศิลป์ “มติชน(ด)รามา”

เวลา 15.00-16.00 น. : สุรชาติ บำรุงสุข ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด ‘ทหารกับประชาธิปไตยไทย : จาก 14 ตุลาฯ สู่ปัจจุบันและอนาคต’ ร่วมด้วย บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด “ข้างหลังภาพ 14 ตุลาฯ : จากระบอบปฏิวัติของเผด็จการสู่การปฏิวัติของประชาชน’

วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. เวลา 12.30-14.00 น. : หนุ่มเมืองจันท์ ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด ‘โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 35’

เวลา 14.00-15.00 น. : นำชัย ชีววิวรรธน์ ผลงานแปลใหม่ล่าสุด “How to Prevent the Next Pandemic สู่โลกปลอดเชื้อ : คู่มือป้องกันการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป’

เวลา 15.00-16.00 น. : สันติ เล็กสุขุม ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด ‘โบราณกาลปัจจุบัน’

เวลา 16.00-17.00 น. : ภาวิณี บุนนาค ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด ‘สยามโมเดิร์นเกิร์ล’

วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. เวลา 13.00-14.00 น. : ประจักษ์ ก้องกีรติ ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด ‘ความหวังที่เคลื่อนไหว : โลกขวาๆ ซ้ายๆ และความท้าทายของประชาธิปไตย’

เวลา 14.00-15.30 น. : หนุ่มเมืองจันท์ ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด ‘โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 35’

เวลา 16.00-17.00 น. : ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด ‘กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (พ.2)’

วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. เวลา 14.00-15.00 น. : ตะวัน วัตุยา ศิลปิน “ศิลปาธร” ผู้วาดภาพ ออกแบบ และกำกับศิลป์ “มติชน(ด)รามา”

เวลา 15.00-16.00 น. : ประจักษ์ ก้องกีรติ ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด ‘ความหวังที่เคลื่อนไหว: โลกขวาๆ ซ้ายๆ และความท้าทายของประชาธิปไตย’

เวลา 16.00-17.00 น. : ปิติ ศรีแสงนาม ร่วมด้วย จักรี ไชยพินิจ ผลงานเขียนใหม่ล่าสุด ‘Amidst the Geo-Political Conflicts สมรภูมิพลิกอำนาจโลก’

2.กิจกรรมพิเศษ Meeting ศิลปิน “ศิลปาธร” สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2566 คนล่าสุดอย่าง ‘ตะวัน วัตุยา’

พิเศษยิ่งขึ้นเตรียมมากระทบไหล่แบบใกล้ชิดกับ ‘ตะวัน วัตุยา’ ผู้ออกแบบและกำกับศิลป์ให้มติชน(ด)รามา ที่มาพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแบบเป็นกันเอง แจก ลายเซ็นแบบเผ็ด…มันส์…รวมไปถึงโชว์การวาดภาพสดด้วยสีน้ำ ซึ่งเป็นเทคนิคเชี่ยวชาญ เฉพาะตัว ในวันเสาร์ที่ 14 ต.ค. เวลา 14.00-15.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. เวลา 14.00-15.00 น. ที่บูธ J 47 (สำนักพิมพ์มติชน)

3.กิจกรรมเสวนา เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี 14 ตุลาฯ

– เสวนา “50 ปี 14 ตุลา เจ้าฝันถึงโลกสีใด” จัดในวันที่ 14 ต.ค. เวลา 16.00-17.00 น. โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข และ รศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ดำเนินรายการโดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

– นำชมนิทรรศการ “50 ปี 14 ตุลา เจ้าฝันถึงโลกสีใด” จัดในวันที่ 14 ต.ค. เวลา 17.00-18.00 น. โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข และ รศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

ทั้งสองกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “50 ปี 14 ตุลา เจ้าฝันถึงโลกสีใด” จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมฟรี ผู้ที่สนใจวอล์กอินเข้าร่วมได้ภายในงาน (รับจำนวนจำกัด)

*สำหรับหนังสือไฮไลต์ ได้แก่

สถาปัตย์-สถาปนา : การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม โดย ชาตรี ประกิตนนทการ

นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับตาข่ายแห่งความทรงจำและนิยามประชาธิปไตย โดย สายชล สัตยา นุรักษ์

ข้างหลังภาพ 14 ตุลาฯ : จากระบอบปฏิวัติของเผด็จการสู่การปฏิวัติของประชาชน โดย บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

ทหารกับประชาธิปไตยไทย : จาก 14 ตุลาฯ สู่ปัจจุบันและอนาคต โดย สุรชาติ บำรุงสุข

ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย โดย มนฤทัย ไชยวิเศษ

Getting Land Right : ระบบกำกับดูแลที่ดินไทยต้องปฏิรูป พบกับ 12 บทความวิชาการฉบับอ่านง่ายที่สกัดจากงานวิจัยของ นักวิชาการทั้ง 15 ท่าน โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ

*ส่วนหนังสือออกใหม่ภายในบูธทั้งหมด 16 ปก

Quichotte กิช็อต บุรุษบ้าและมายาสมัย Salman Rushdie เขียน วรางคณา เหมสกุล แปล, สยามโมเดิร์นเกิร์ล ภาวิณี บุนนาค เขียน, ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทย มนฤทัย ไชยวิเศษ เขียน, The Art of Noticing ศิลปะแห่งการสังเกต Rob Walker เขียน, โบราณกาลปัจจุบัน สันติ เล็กสุขุม เขียน, สถาปัตย์-สถาปนา : การ(เมือง)ดีไซน์พื้นที่และความนัยสถาปัตยกรรม ชาตรี ประกิตนนทการ เขียน, กำศรวลพระยาศรี (พ.2) ณเพ็ชรภูมิ เขียน, Getting Land Right : ระบบกำกับดูแลที่ดินไทยต้องปฏิรูป ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ

Amidst the Geo-Political Conflicts สมรภูมิพลิกอำนาจโลก ปิติ ศรีแสงนาม และ จักรี ไชยพินิจ เขียน, Restorative Cities ให้นครเยียวยาใจ Jenny Roe & Layla Mccay เขียน ธาม โสธรประภากร แปล, How to Prevent the Next Pandemic สู่โลกปลอดเชื้อ : คู่มือป้องกันการระบาดใหญ่ครั้งต่อไป Bill Gates เขียน นำชัย ชีววิวรรธน์ แปล, ความหวังที่เคลื่อนไหว : โลกขวาๆ ซ้ายๆ และความท้าทายของประชาธิปไตย ประจักษ์ ก้องกีรติ เขียน, ข้างหลังภาพ 14 ตุลาฯ : จากระบอบปฏิวัติของเผด็จการสู่การปฏิวัติของประชาชน บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ เขียน, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2) ธวัชชัย ตั้งศิริวานิช เขียน, ทหารกับประชาธิปไตยไทย : จาก 14 ตุลาฯ สู่ปัจจุบันและอนาคต สุรชาติ บำรุงสุข เขียน และ นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับตาข่ายแห่งความทรงจำและนิยามประชาธิปไตย สายชล สัตยานุรักษ์ เขียน

นอกจากนี้ มีโปรโมชั่นหนังสือบูธสำนักพิมพ์มติชนและหนังสือชุดราคาพิเศษลดตั้งแต่ 15-25% พร้อมรับของพรีเมียมสุดพิเศษ! เมื่อซื้อครบตามเงื่อนไข

มติชน(ด)รามา ยังภูมิใจนำเสนอของแถมสุดยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบสำหรับผู้ที่มาชมหนัง(สือ)ในเทศกาลอ่านเอาเรื่อง มันส์…มหามันส์ด้วยปลายพู่กันของ “ตะวัน วัตุยา” เจ้าของรางวัล “ศิลปาธร” คนล่าสุด คุ้มสุดยอดด้วยประการทั้งปวง

ใครที่ช็อปหนังสือแล้วไม่อยากถือกลับเอง มีบริการโปรโมชั่นบริการรับหิ้วออนไลน์ ซึ่งโปรโมชั่นเดียวกับหน้าบูธ ค่าจัดส่งตามจริง

ช่องทางสั่งบริการรับหิ้ว สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลย หรือ แอด ID Line : 0947027777 ทักแช็ตไลน์แล้วทำตามขั้นตอนง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน 1.ระบุชื่อหนังสือที่ต้องการ 2.ส่งที่อยู่-เบอร์ติดต่อที่ต้องการจัดส่ง 3.รอแอดมินสรุปราคาหนังสือและค่าจัดส่ง (ค่าจัดส่งตามจริง) 4.ชำระเงินผ่าน QR Code ที่ แอดมินส่งให้ 5.ส่งหลักฐานการโอน

เมื่อโอนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการได้ และระยะเวลาโอนเกิน 30 นาที คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

เริ่มบริการรับหิ้วในบูธ J 47 สำนักพิมพ์มติชน ตั้งแต่วันที่ 12-23 ต.ค. (จันทร์-พฤหัสฯ เวลา 11.00-21.00 น. และศุกร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-22.00 น.)

แล้วพบกันที่ “มติชน(ด)รามา” บูธ J 47 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ชั้น LG ฮอลล์ 5-7)