นายนพพร กีรติบรรหาร Deputy Chief Marketing Officer-Marketing and Branding Cement and Green Solution Business-เอสซีจี กล่าวว่า ร่วมมือกับ นายสิท ชนะชัย จรียะธนา จากแบรนด์ FRI27NOV. นำถุงปูนซีเมนต์มา Upcycle เป็นแฟชั่นแนว Sustain ภายใต้คอลเล็กชั่น The Day Yester Tomorrow ด้วยแนวคิด การย้อนกลับไปหาสิ่งที่เรามี ผสมผสานเทคนิคและวัสดุใหม่ แล้วนำกลับมาใช้ใน วันนี้ อาทิ การใช้เทคนิคการตัดเย็บถุงปูนกับเสื้อยีนส์เก่า ปรับรูปโฉมให้ทันสมัย