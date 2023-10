หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันพุธที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 แรม 12 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ …

ฝนยังครองฟ้า แดดร่มฟ้าหลัว ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวัง ท่องเที่ยวเดินทาง ระวังภัยธรรมชาติ ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้ารู้ไว้ไม่เสียหลาย…

ใหญ่สุดของข่าวโลกวันนี้ คือ “สงครามยิว-อาหรับรอบใหม่” เมื่อพรรค ฮามาสกับกองกำลังนักรบ ทำการบุกอิสราเอล และถล่มด้วยจรวดโจมตียิ่งกว่าห่าฝนในดงทะเลทราย…

สองฝ่ายวันนี้ประชาชนตายไปแล้วใกล้ “พันศพ” การสู้รบยังไร้ตอนจบ หากตาลิบันเข้าผสมโรงร่วมสงคราม โลกใบนี้ใกล้ “สงครามโลกครั้งที่ 3” เต็มทน…

มันไม่ใช่การก่อการร้าย มันเป็นสงคราม คนอาหรับในฉนวนกาซ่า เดินได้แค่ฝั่งเดียวบนถนน ถูกทหารยิวปกครองควบคุมแบบ ไร้สิทธิ์ไร้เสียง นั่นนำมาซึ่งสงคราม…

“ฮามาส” คือ พรรคการเมือง มีกองกำลังติดอาวุธกล้าตาย 2 ถึง 3 หมื่นนาย เป้าหมายคือ “ตั้งประเทศ” พวกเขาจึงไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายกองโจร…

เงินดิจิทัล คือ “เงินมือถือสำหรับประชาชน” แต่เป็นเงินสดในมือกลุ่มทุนใหญ่หรือไม่ รัฐบาลต้องอธิบายให้ชัดแจ้ง แจกแจงให้เห็นว่าซื้อได้ในร้านประเภทไหน ซื้อได้หมดทุกร้านใหญ่เล็กหรือไม่…

ทักษิณ ชินวัตร พูดไว้เอง “ต้องแจกเบ็ดไม่ใช่แจกปลา” สิ่งที่ประชาชนต้องการคืออาชีพ…

วิธีการสร้างอาชีพ วิธีนี้ใช้เงินแค่หมื่นล้าน “จ้างครอบครัวคนไทยไปปลูกป่า” มันจะกลับคืนมาแสนล้านใน 10 ปี มีเศรษฐีเกิดใหม่ 5 พันครอบครัว…

กฎหมาย “นิรโทษกรรมคดีการเมือง” ของพรรคก้าวไกล ทำ “เพื่อไทยตายคามุม” ไม่หนุนก็วอดวาย หนุนไปก้าวไกลก็ได้คะแนน…

พลอากาศเอกพันธ์ภักดี พัฒนกุล แม่ทัพฟ้า นำเครื่องขึ้นบินไปรอไว้ก่อนได้เลย รับรองมีคนไทยในอิสราเอลอยากกลับบ้านแน่ๆ และมีจำนวนมากล้นลำแน่นอน …

