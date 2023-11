บมจ. แสนสิริ เปิดเผยว่า แสนสิริชวนร่วมสนุกกับบรรยากาศแห่งความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่กับครั้งแรกของ “Sansiri Community Event : Here Comes The Fun” ไลฟ์สไตล์ อีเวนต์ ที่ชวนทุกคน รวมถึงน้องหมาแสนรัก มาร่วมงานในบรรยากาศสุดสนุกสนานและอบอุ่นของแสนสิริ คอมมูนิตี้ ทั้ง 3 แห่ง ที่จะหมุนเวียนไปสร้างความสุข ให้ทุกๆ คน และลูกบ้านแสนสิริ ตลอดพ.ย.นี้ เริ่ม 4-5 พ.ย. ที่ รังสิต-บางพูน คอมมูนิตี้ ตั้งแต่ 4 โมงเย็น-2 ทุ่ม วันที่ 11-12 พ.ย. ที่ราชพฤกษ์-346 คอมมูนิตี้ และวันที่ 18-19 พ.ย. ที่บางนา-เลค 26 คอมมูนิตี้