ประวัติเมืองพระนครของขอม

(Histoire d’Angkor) พิมพ์ครั้งที่ 5

โดย ศ.มาดแลน จิโต (Madeleine Giteau)

แปลโดย ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล

“เมืองพระนคร (Angkor) เป็นราชธานีที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรขอม แม้ประวัติของเมืองพระนครจะไม่ได้เป็นประวัติของประเทศกัมพูชาทั้งหมด แต่ก็ยังเป็นประวัติที่รุ่งเรืองอย่างยิ่งของขอมตอนหนึ่งโดยเฉพาะ”

ส่วนหนึ่งจากคำนำผู้แต่ง ศาสตราจารย์มาดแลน จิโต

“มีหนังสือดีอยู่เล่มหนึ่งชื่อประวัติเมืองพระนครของขอม (Histoire d’Angkor) ข้าพเจ้าเห็นว่าน่าจะได้แปลออกเป็นภาษาไทยเพื่อท่านผู้ที่สนใจจะได้สามารถศึกษาค้นคว้าต่อไป ในการตีพิมพ์ ได้พยายามหารูปภาพมาประกอบเพิ่มขึ้นด้วย และหวังว่าถ้าเมื่อใดชนชาวไทยสามารถเข้าไปชมโบราณวัตถุสถานในประเทศกัมพูชาได้ ก็อาจจะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นสมุดนำชมได้ด้วย”

ส่วนหนึ่งจากคำนำของผู้แปล โดย ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล

ราชธานีที่รุ่งเรืองที่สุดของอาณาจักรขอมในหนังสือทรงคุณค่าเล่มนี้

กิช็อต บุรุษบ้าและมายาสมัย

ผู้เขียน : Salman Rushdie

แปลโดย : วรางคณา เหมศุกล

จำนวน 496 หน้า

ราคาปก 515 บาท

สะเทือนหัวอก สะทกหัวใจ กับเรื่องเล่าสุดพิสดารที่ความจริงอาจเป็นความลวง และความลวงอาจจริงเป็นบ้า

พบกับเรื่องราวของ “กิช็อต” ชายชรา นักขาย นักรัก และนักฝันเชื้อสายอินเดีย ออกเดินทางทั่วสหรัฐอเมริกาพร้อมลูกชายนามซานโชที่ปรากฏตัวราวปาฏิหาริย์ ภารกิจในครั้งนี้คือการพิชิตใจซัลมา อาร์ ดาราสาว ที่ชายชราตกหลุมรักผ่านหน้าจอโทรทัศน์

หมุดหมายยิ่งใหญ่แลกมาด้วยการฝ่าฟันหุบเขาแห่งอุปสรรคทั้งเจ็ด ท่ามกลางเสียงซ่าและภาพบิดเบี้ยวของสังคมอเมริกันสมัยใหม่ที่ซึ่งความหวังปะปนกับความสิ้นหวัง

ทหารกับประชาธิปไตยไทย :

จาก 14 ตุลาฯ สู่ปัจจุบัน

และอนาคต

ผลงาน : สุรชาติ บำรุงสุข

คำนำเสนอ : ทักษ์ เฉลิมเตียรณ

“หนังสือเล่มนี้เป็นตัวบทวิชาการ ที่พิถีพิถัน เต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญและ ข้อสังเกตเกี่ยวกับกองทัพไทย รวมถึงการต่อสู้ในประเทศไทยเพื่อสถาปนาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยซึ่งตระหนักว่าประชาชนควรมีสิทธิที่จะแสดงออกได้อย่างเสรีว่า ใครควรมีบทบาทปกครองพวกเขา” ทักษ์ เฉลิมเตียรณ

หลัง 14 ตุลาฯ ชัยชนะของประชาชนเบียด ขับทหารออกไปจากเวทีการเมืองได้เพียง 3 ปี การรัฐประหารก็กลับมาพร้อมกับทหาร และธำรงบทบาทในการเมืองไทยต่อเนื่องยาวนานถึงปัจจุบัน

เหตุใดชัยชนะของประชาชนจึงสั้นนัก และเหตุใดอำนาจทหารจึงอยู่ยาว?

ชวนเปิดประวัติศาสตร์เดือนตุลาฯ ในวาระ 50 ปี 14 ตุลาฯ กับการกลับมาอีกครั้ง ในรอบ 25 ปีของ “ทหารกับประชาธิปไตย : จาก 14 ตุลาฯ สู่ปัจจุบันและอนาคต”

หนังสือเล่มนี้ จะพาไปหาคำตอบ โดยย้อนกลับไปดูบทบาทของทหารตั้งแต่ทศวรรษ 2500 สำรวจความคิดของนายทหารในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านทศวรรษ 2510-2520 และการกลับมาของกองทัพหลัง 6 ตุลาฯ ตลอดจนข้อเสนอเรื่องการจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน-ทหารในการเมืองไทย

มาพร้อมกับหน้าปกโฉมใหม่ ออกแบบภาพวาดโดย “ตะวัน วัตุยา” ตลอดจนปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครบถ้วนครอบคลุมมากขึ้นอีกด้วย

ศิลปะแห่งการสังเกต :

131 วิธีสปาร์กความสร้างสรรค์ เสาะหาแรงบันดาลใจ และยิ้มสุขได้ในทุกวัน

The art of noticing:

131 Ways to Spark Creativity, Find Inspiration, and Discover Joy in the Everyday

ผลงาน : Rob Walker

แปลโดย : พรรษรัตน์ พลสุวรรณา

หนังสือเล่มพอดีมือจาก broccoli book ที่จะพาไปท่องโลกแห่งการสังเกตอย่างมีศิลปะ ผ่านแบบฝึกหัดแนะนำวิธีที่จะชวนปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตซึ่งซ้ำซากจำเจ ให้สนุกขึ้นด้วยการสังเกตสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน หรือกระโจนเข้าไปในพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง lifestyle ของตัวเอง ผ่าน 5 บทที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 1 มอง (Looking)

บทที่ 2 รู้สึก (Sensing)

บทที่ 3 ออกไปให้ทั่ว (Going Places)

บทที่ 4 สร้างความเชื่อมโยงกับผู้อื่น (Connecting with Others)

บทที่ 5 อยู่คนเดียว (Being Alone)

กระโดดออกจากกรอบที่คุ้นเคย ลองมองหาสิ่งใหม่ ปรับสิ่งที่เห็นสู่สิ่งที่น่าจะเป็น มอง รู้สึก ออกเดินทาง สร้างความเชื่อมโยง และทำความเข้าใจข้างในของตัวเองไปกับ

มติชนสุดสัปดาห์

วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2566

ปก รูป คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ กับ แพทองธาร ชินวัตร ออกงานร่วมกันเป็นครั้งแรก หลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค เพื่อไทย พร้อมโปรยข้อความ สุภาพสตรีหมายเลข ‘เด่น’

โดยมีการ์ตูนเจ้าตัวเล็กชูป้ายอ้อ-อิ๊ง แซวว่าอ้อ+อิ๊งผนึกกำลัง ไม่ใช่ซอฟต์เพาเวอร์แล้วละมั้ง อิอิ

เรื่องรอง On History ธรรมเนียมจูบมือ รากเหง้ามาจาก ‘พิธีถวายตัว’ ต่อกษัตริย์ยุคกลาง ‘ยุโรป’

ภายในเล่มคับแน่นด้วยเนื้อหาสาระครบครัน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ

พร้อมสรรพทั้งบทความ บทความพิเศษ รายงาน รายงานพิเศษ คอลัมน์ประจำโดยคอลัมนิสต์ปากกาคม

แพทองธาร ขึ้นหัวหน้าพรรค ปักหมุดยุทธศาสตร์ ทั้งสนามเลือกตั้ง โดย มุกดา สุวรรณชาติ

คำเตือนถึง ‘อุ๊งอิ๊ง’ การรีแบรนด์เพื่อไทยเป็น ‘พรรคจารีต’ ในมุมมอง ฝ่าย ‘ครีเอทีฟการเมือง’ โดยทีมข่าวการเมืองมติชนทีวี

‘สีส้ม’ ย้ำยอมเสียบุคลากร ก้าวให้ไกลจาก ‘กับดัก’ ละเมิด-คุกคามทางพศ เขย่าเรือธงหัวก้าวหน้า

นายกฯ เกมรุก ช่วยเหลือแรงงานไทย ในอิสราเอล ‘ปานปรีย์’ บินหารือชาติอาหรับ ทีมวันนอร์เจรจา ‘ฮามาส’ มีข่าวดี

ส่อง ‘สวนรื่นฯ’ หลังเศรษฐาตอกเสาเข็มไม่ยุบ ‘กอ.รมน.’ ผลัดใบ 3 เสือคนใน ‘บิ๊กต่อ’ จัดทัพกับสิ่งท้าทาย ‘บิ๊กปู’

ครอบครัวพลัดถิ่น ชีวิตจริงที่อิง ‘ความจน’ ของสส.ผึ้ง พนิดา ก้าวไกล

ส่อง ‘อควาเรียมหอยสังข์’ หลังปปช. ภาค 9 ชี้มูล 27 ราย ใกล้สิ้นสุดมหากาพย์ 25 ปี

ปิดท้ายด้วย “ของดีมีอยู่” โดย ปราปต์ บุนปาน ว่าด้วยสองนัยยะสำคัญจากโพล ‘รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร?’

วางตลาดรอท่าแล้วบนแผงหนังสือ