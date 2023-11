นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอสเดินหน้าสนับสนุนกลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ (Residential SMEs) ที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยนำจุดแข็ง 3 ด้านมาสนับสนุน ประกอบด้วย โครงข่ายสื่อสารที่แข็งแกร่ง ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน พันธมิตรผู้ให้บริการโซลูชั่น และแอพพลิเคชั่นระดับโลก

ล่าสุดเอไอเอสพัฒนาและออกแพ็กเกจ Online Seller เพื่อกลุ่มคนค้าขาย พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยเฉพาะ สำหรับแพ็กเกจ Online Seller ประกอบด้วย แพ็กเกจ AIS All in One สำหรับลูกค้าเอไอเอสรายเดือนที่มียอดค่าใช้บริการ 349 บาทขึ้นไป สามารถซื้อแพ็กเกจเพียง 1,199 บาท/เดือน, แพ็กเกจ AIS 5G Seller ราคา 699 บาท/เดือน, แพ็กเกจ AIS 5G TikTok Shop ราคา 699 บาท/เดือน และแพ็กเกจ AIS 5G ถุงเงิน โซเชี่ยล ราคา 499 บาท/เดือน