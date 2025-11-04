กลุ่มนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือป้ายข้อความเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี 2553 ต่อหน้านายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรเมื่อวันที่ 2 พ.ย.2568
ขณะที่นายอภิสิทธิ์ก็เข้าไปพูดคุยกับกลุ่มนิสิต โดยชี้แจงมีใจความสรุปได้ว่า ที่ผ่านมามีการดำเนินคดีตามกฎหมาย และต่อสู้ถึง 3 ศาล ในที่สุดศาลยกฟ้อง
พร้อมยืนยันไม่ได้หนี ไม่ได้อยากให้มีผู้เสียชีวิต ไม่ขอนิรโทษกรรม ไม่เคยแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม และข้อสรุปของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ยืนยันคำสั่งของตนในขณะนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกกล่าวหา
เหตุการณ์นี้ถูกนำมาพูดถึงกันกว้างขวาง พร้อมกับมีข้อเรียกร้องต่อคดีสลายม็อบเมื่อปี 2553
การชุมนุมเมื่อปี 2553 ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนมี.ค.2553 เพื่อเรียกร้องนายอภิสิทธิ์ นายกฯ ขณะนั้นยุบสภา
จุดชุมนุมใหญ่เริ่มที่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ กทม. ต่อมารัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าขอคืนพื้นที่เมื่อวันที่ 10 เม.ย. เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 27 ราย ทั้งประชาชนและฝ่ายเจ้าหน้าที่
จากนั้นผู้ชุมนุมย้ายมายังราชประสงค์และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วงวันที่ 13-19 พ.ค.2553 รัฐบาลส่งเจ้าหน้าที่เข้ากระชับพื้นที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกจำนวนมาก เมื่อรวมกับ 10 เม.ย. รวมเสียชีวิตเกือบ 100 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 2,000 ราย
เป็นการปราบปรามประชาชนที่มีความสูญเสียมากที่สุด นับตั้งแต่เหตุ 14 ต.ค.2516 เหตุ 6 ต.ค.2519 และพ.ค.2535
หลังเลือกตั้งและได้รัฐบาลใหม่ปี 2554 ตำรวจและดีเอสไอทำสำนวนชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ชุมนุม จนนำมาสู่คำสั่งศาลชี้ว่า 17 ราย เสียชีวิตจากกระสุนปืนเจ้าหน้าที่
จากนั้นตั้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีนายอภิสิทธิ์ และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกฯ แต่ต่อมาศาลอาญา อุทธรณ์ และฎีกา ชี้ว่าไม่มีอำนาจพิจารณาคดี ต้องไปเริ่มที่ป.ป.ช. และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สุดท้ายป.ป.ช.สั่งไม่ฟ้อง
การกลับมามีบทบาทการเมืองอีกครั้งของนายอภิสิทธิ์ อดีตนายกฯ เมื่อปี 2553 จึงถูกตั้งคำถามและข้อทวงถามถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น แม้กลุ่มนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ทัน แต่ก็สามารถสืบค้นหาข่าวสาร ข้อมูล และรับทราบข้อเท็จจริงได้ไม่ยาก
ขณะนี้เหลืออีก 5 ปี จะหมดอายุคดี เมื่อไหร่ที่ภาคการเมือง และกระบวนการยุติธรรมในทุกลำดับ จะช่วยกันผลักดันให้คดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล เพื่อไต่สวนนำไปสู่คำพิพากษาผู้เกี่ยวข้องกับการปราบปรามเมื่อปี 2553