สถานการณ์ความไม่สงบ และความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และได้รับผลกระทบจำนวนมาก กำลังเข้าสู่ปีที่ 22

ในวาระดังกล่าว พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม นำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ

พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้อีกครั้ง โดยเชื่อว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีแต่น้ำตา และความทุกข์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ทำได้ยากลำบาก

ทั้งเชื่อว่าเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น ต้องหันหน้ามาพูดคุยเจรจากัน เพื่อสร้างสันติภาพและสันติสุขกลับคืนมา

สำหรับสถิติความสูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2547-2568 เกิดสถานการณ์ทั้งหมด 10,059 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 5,989 ราย

จากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด เมื่อแยกแต่ละศาสนาแล้วมีดังนี้ ผู้เสียชีวิตที่นับถือศาสนาพุทธ 2,849 ราย ศาสนาอิสลาม 3,133 ราย และศาสนาคริสต์ 7 ราย

ขณะที่จำนวนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด 13,445 คน และเมื่อแยกผู้บาดเจ็บแต่ละศาสนา เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ 8,792 คน ศาสนาอิสลาม 4,645 คน และศาสนาคริสต์ 8 คน

จากสถิติดังกล่าวนับเป็นความสูญเสีย และเกิดผลกระทบจำนวนมาก

ส่วนสถานการณ์ในปีพ.ศ.2568 ที่ยังเหลืออีกราว 4 เดือนจะครบปีนั้น เกิดเหตุและสถานการณ์แล้ว 93 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 38 ราย และบาดเจ็บรวม 310 คน

ที่ผ่านมารัฐบาลปัจจุบันยังยืนยันใช้หลักการพูดคุยเจรจาเป็นสำคัญ หรือการเมืองนำการทหาร เพื่อที่จะยุติสถานการณ์ความไม่สงบให้ได้ ซึ่งหลายฝ่าย ตลอดจนภาคประชาชนก็เชื่อเช่นกันว่า แนวทางนี้จะเป็นการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงมีเหตุเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพิเศษ เข้าตรวจค้นและควบคุมตัวประชาชนผู้ต้องสงสัยไปสอบเค้นซักถามในค่ายฐานปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง นับว่าสุมเสี่ยงต่อหลักการสิทธิมนุษยชน

ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ฝ่ายรัฐต้องระมัดระวังอย่างสูง ไม่ปฏิบัติการผิดพลาดจนกลายเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ความรุนแรง และหวาดระแวงต่อกัน

