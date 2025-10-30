นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา แถลงความสำเร็จของรัฐสภาไทย จากการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ 151 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสว่า ญัตติด่วนที่ไทยเสนอ เรื่อง “การเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติภายใต้หลักมนุษยธรรม” ได้รับการรับรองจากที่ประชุมด้วยเสียงท่วมท้นถึง 852 เสียงจาก 183 ประเทศทั่วโลก
ญัตติดังกล่าวได้รับการผลักดันโดยคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จนได้คะแนนเสียงสองในสาม ไม่เพียงเป็นชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นการยืนยันว่า โลกให้ความสำคัญกับปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ
เป็นอาชญากรรมที่กำลังบ่อนทำลายความมั่นคง เศรษฐกิจ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง
ความสำเร็จนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะเมื่อญัตติได้รับการรับรอง ข้อเสนอจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก พร้อมความคาดหวังว่าเจ้าของญัตติจะต้องแสดงผลลัพธ์เป็นรูปธรรมให้เห็น
การมีเพียงคณะกรรมการ หรือแผนงานบนแผ่นกระดาษย่อมไม่เพียงพอ ความท้าทายที่แท้จริงอยู่ที่การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะอาชญากรรมไซเบอร์ไม่ได้จำกัดอยู่ในโลกออนไลน์ ยังเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และการหลอกลวงทางการเงิน ซึ่งสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล กระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยตรง เป็นภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินและศักดิ์ศรีของมนุษย์
หากประเทศเพื่อนบ้านถูกกดดันให้เร่งปราบปรามเข้มข้น อาจทำให้ขบวนการเหล่านี้ย้ายฐานมายังไทย หากไทยขาดการเตรียมพร้อม ผู้เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนไทย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพ ร่วมมือกับอีกหลายชาติแก้ปัญหานี้อย่างบูรณาการ นับเป็นท่าทีน่าชื่นชม
แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำคือ การแปลงญัตติที่รัฐสภาผลักดันบนเวทีโลก ให้เป็นนโยบายและการปฏิบัติ ทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การติดตามธุรกรรมทางการเงิน การป้องกันการหลอกลวงออนไลน์ และการคุ้มครองผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน
ท้ายที่สุด บทบาทรัฐสภาคือการออกกฎหมาย และให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่ผู้ที่ทำให้การแก้ปัญหาสำเร็จได้คือ รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปปง. กระทรวงดิจิทัลฯ ตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงินและธนาคารทุกแห่ง
อาชญากรรมไซเบอร์คือ “วาระของโลก” และไทยคือเจ้าของญัตติที่โลกจับตามอง รัฐบาลและทุกหน่วยงานจึงต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการต่อสู้ปัญหานี้อย่างจริงจัง