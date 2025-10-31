ประเสริฐ ลั่น พร้อมทำหน้าที่เลขาฯ พท. เผย สเปกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ต้องเชื่อมรอยต่อคนหลายรุ่น-เข้ากับภารกิจเลือกตั้ง ยัน ไม่มี สส. ไหลออกแล้ว
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 31 ต.ค. 2568 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง แกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีชื่อเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ว่า ขอให้รอฟังผลการประชุมในวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนตนพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่ เพราะเคยปฏิบัติภารกิจนี้มาก่อนแล้ว ไม่ได้เป็นที่หนักใจอะไร ย้ำว่าขึ้นอยู่กับผลการประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้
เมื่อถามว่าภาพของหัวหน้าพรรคคนใหม่จะต้องเป็นอย่างไร นายประเสริฐ กล่าวว่า ต้องเป็นคนที่เข้ากับภารกิจของพรรคในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคได้ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย ดังนั้น ภารกิจหัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องเป็นคนที่สามารถเชื่อมรอยต่อระหว่างคนหลายรุ่นได้ และอยากให้รอผลของการโหวตในช่วงเช้าวันนี้
เมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะทำให้พรรคเพื่อไทยเป็นไปในทิศทางที่ดี นายประเสริฐ กล่าวว่า แน่นอน มีความเชื่อมีความรู้ ความสามารถ แต่ย้ำว่าขึ้นอยู่กับผลของการโหวต
ส่วนรอยต่อที่จะต้องแก้ไขเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ คือ การเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ต้องทำ รวมถึงภารกิจในสภาผู้แทนราษฎร ฉะนั้น การสร้างองคาพยพในพรรคเพื่อไทยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสามารถขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพ
เมื่อถามว่า คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่จะสามารถหยุดเลือดไหลออกได้หรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ขอให้ดูหน้าตา กก.บห. ที่ออกมาก่อน จะทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า สส. จะยังคงอยู่กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ เพราะมีกระแสการทาบทาม ให้ไปอยู่พรรคอื่น นายประเสริฐ กล่าวว่า การย้ายพรรคจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้กระทั่งก่อนยุบสภา ตนยังมีความเชื่อว่าเรื่องการย้ายพรรคในปัจจุบัน สมาชิกส่วนใหญ่ตัดสินใจแล้วว่าอยู่ตรงไหน กระบวนการเลือกตั้งต้องมีการเตรียมตัว ไม่ใช่อยู่ดีๆ ย้ายไปย้ายมา มันง่ายเกินไป ไม่สามารถทำได้เช่นนั้น ในส่วนของพรรคเพื่อไทยวันนี้นิ่งแล้ว