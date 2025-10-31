พท.เลือก กก.บห.ชุดใหม่ 29 คน ‘จุลพันธ์’เป็นหัวหน้า ประเสริฐ หวนนั่งเลขาฯ ดัน ‘ศึกษิษฏ์’ โฆษก เคาะ 17 กก.สรรหาผู้สมัคร จุลพันธ์ลั่นขอนำพรรคชนะเลือกตั้ง เป็นรัฐบาลครั้งหน้าให้ได้
เมื่อเวลา 10.05 น. วันที่ 31 ต.ค.2568 ที่พรรคเพื่อไทย มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยมีนายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเป็นประธานการประชุม
ก่อนเริ่มประชุม แกนนำ สส. และ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ได้ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 1 นาที
จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเลือกให้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ เป็นหัวหน้าพรรค มีรองหัวหน้าพรรค 13 คน ประกอบด้วย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นายจเด็ศ จันทรา สส. พิษณุโลก กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย กำกับดูแลภาคอีสานตอนบน
นางมนพร เจริญศรี สส.นครพนม กำกับดูแลภาคอีสานตอนกลาง น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล กำกับดูแลภาคอีสานตอนล่าง นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว กำกับดูแลพื้นที่ภาคกลาง น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. กำกับดูแลพื้นที่กทม. นายก่อแก้ว พิกุลทอง สส.บัญชีรายชื่อ กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ กำกับดูแลฝ่ายกฎหมาย
นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรมว.แรงงาน กำกับดูแลฝ่ายบริหาร นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล อดีตรมช.คลังกำกับดูแลฝ่ายนโยบายและวิชาการ นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สส.เลย กำกับดูแลฝ่ายกิจการสภาฯ นายจักรพงษ์ แสงมณี อดีตรมต.ประจำสำนักนายกฯ กำกับดูแลฝ่ายต่างประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกฯ เป็นเลขาธิการพรรค มีรองเลขาธิการพรรค 5 คน คือ น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีตรมช.ศึกษาธิการ นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สส.มหาสารคาม น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ปิยรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ อดีตสส.บัญชีรายชื่อ
นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เป็นเหรัญญิกพรรค น.ส.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ สส.บัญชีรายชื่อ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค
ขณะที่กรรมการบริหารพรรคมีทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ สส.อุบลราชธานี นายวรวงศ์ วรปัญญา สส.ลพบุรี และ นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากทม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมยังมีมติเลือก คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.จำนวน 17 คน ประกอบด้วย 1.นายจุลพันธ์ 2.นายชูศักดิ์ 3.นายสรวงศ์ 4.น.ส.สุดาวรรณ 5.นายพงศ์กวิน 6.นายจักรพงษ์ แสงมณี 7.นายประเสริฐ 8.น.ส.ศรีญาดา 9.นายชูเดช เกตุชูรัตน์ หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จ.เชียงใหม่
10.นายธนพล โอฆะพนม หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 11 จ.ร้อยเอ็ด 11.นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จ.อุดรธานี 12.นายชำนาญ ณ เชียงใหม่ หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 8 จ.อุตรดิตถ์ 13.นายกมล เอี้ยวศิวิกูล หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 13 จ.นครปฐม 14.นายอำพร ยอดผกา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 10 จ.นครศรีธรรมราช
15.นายประสิทธิ์ จันทาทอง ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำ จ.หนองคาย 16.นายมานะ คงวุฒิปัญญา ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำกรุงเทพมหานคร 17.นายธเนศ กิตติธเนศวร ตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจ.นครนายก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่เสร็จสิ้น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้มอบช่อดอกกุหลาบแสดงความยินดีกับ นายจุลพันธ์ และนายประเสริฐ
จากนั้นเวลา 12.45 น. นายจุลพันธ์ กล่าวภายหลังรับตำแหน่งว่า วันนี้ตนและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ขอกราบขอบพระคุณที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับพวกเรา เข้ามาขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทย เป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของพวกตนที่ได้มีโอกาสเข้ามาปฎิบัติหน้าที่
ขอเรียนว่าตนอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่รุ่นพรรคไทยรักไทย ครึ่งชีวิตของตนมากกว่า 25 ปีที่ได้ทำงานในฝ่ายการเมืองร่วมกับพรรคนี้ เรามีความทรงจำมากมายที่ผ่านมาด้วยกัน ทั้งความสำเร็จ ทั้งอุปสรรค ไม่ใช่ถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอน เราผ่านการต่อสู้ทางการเมืองทุกรูปแบบ ทั้งบนถนน ทั้งในสภาฯ แต่เรายังคงอยู่รอดมาได้
เราผ่านการปฏิวัติรัฐประหาร เราผ่านในเรื่องการตัดสิทธิผู้บริหารพรรค นายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนหลายครั้ง เขาพยามปิดปากพวกเรา แต่พวกเรายังคงอยู่ เรายังคงสู้ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ส่งไม้ต่อเพื่อให้พรรคการเมืองเดินหน้านโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชน
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในวันแรกที่พวกเรามารวมกันในนามพรรคไทยรักไทยนั้น พวกเราไม่มีอะไรเลย เรามีแต่ความเชื่อ มีแต่ความหวังว่านโยบายที่ดีจะแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตประชาชนได้ เราเป็นพรรคแรกที่นำเสนอนโยบายที่กินได้ จับต้องได้ จนประชาชนให้การยอมรับ จิตวิญญาณนั้นยังคงอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทุกคน เรายังคงยึดมั่นในคำว่าหัวใจคือประชาชน
นายจุลพันธ์ กล่าวต่อว่า ภายนอกสื่อสารมาว่า พรรคเพื่อไทยต้องมีการเปลี่ยน ตนเห็นด้วย เพราะโลกเปลี่ยนทุกวันการเมืองไทยปรับเปลี่ยนตลอดเวลา พี่น้องประชาชนมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป วันนี้การยกเครื่องพรรคเพื่อไทยจึงไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางที่จำเป็นที่ต้องเดิน
ในฐานะพรรคการเมือง เราผ่านมาทั้งประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจ เป็นความสำเร็จที่เราจะต้องจดจำ แต่แน่นอนว่าเราต้องผ่านบาดแผลที่ต้องเรียนรู้และหาทางแก้ไข เราแบกรับความหวังของประชาชน เราแบกความเชื่อมั่นของประชาชนที่เลือกเรามาตลอด สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับสมาชิกพรรคมาโดยตลอด และเราจะยึดมั่นกับประชาชน เพื่อนำพานโยบายที่เป็นประโยชน์คืนสู่กลับไปให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน
นายจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า แนวทางของพรรคในวันนี้ เราพร้อมยกเครื่อง อย่างแรกเลยคือ เรื่องการสื่อสารกับประชาชนต้องรวดเร็ว และตรงถึงประชาชนอย่างทันท่วงที ในส่วนของผู้สมัคร เราจะคัดผู้สมัคร ให้เป็นผู้สมัครซึ่งมีคุณภาพตรงกับความต้องการของประชาชน ในส่วนของนโยบาย ต้องเป็นนโยบายที่ถูกใจ ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนได้
“วันนี้เรากำลังเดินหน้าในภารกิจเหล่านั้นอยู่ นี่ไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลย แต่ผมไม่ได้อยู่คนเดียว ผมมีพวกเราทุกคนเป็นกำลัง เชื่อมั่นว่าเรามีประชาชนนับ 10 ล้านคนที่จะคอยเป็นกำลังผลักดันให้กับพรรคเพื่อไทยในการเดินหน้า นำพาพรรคเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะเลือกตั้ง และเป็นรัฐบาลในครั้งถัดไปให้ได้
ผมขอกำลังจากพวกเราทุกคนร่วมมือร่วมใจ ที่สำคัญที่สุดเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทย เชื่อมั่นในแนวทางที่เรายึดมั่น และเราจะนำพาและประเทศไทยไปสู่ความสำเร็จและอนาคตที่สดใสต่อไป” นายจุลพันธ์ กล่าว