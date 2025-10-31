รมช.กลาโหม ขอ ‘วีระ’ อย่ากดดันทหาร บุกบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ไล่ชาวเขมร ชี้มีกลไกแก้ปัญหาอยู่แล้ว เชื่อมือ กองกำลังบูรพา เคลียร์ได้
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2568 ที่ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม กล่าวกรณี นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น นำมวลชน พร้อมกับรถแบ็กโฮ เข้าพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว เพื่อขับไล่ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยไทยวันนี้ว่า ในช่วงที่ยังคงรับราชการ ในปี พ.ศ.2554 ก็เคยเจอปัญหาลักษณะเหตุการณ์เดียวกัน เกิดขึ้นจากคนคนเดียวกัน
อยากขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่มีอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากด้านหน้าเป็นชาวกัมพูชาซึ่งเป็นภัยคุกคามของเรา และให้ทหารที่อยู่ในแนวหน้ามีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังเผชิญหน้า เชื่อว่าความรักชาติทุกคนมีเหมือนกันหมด แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ ขอให้ทหารมีสมาธิในการแก้ไขปัญหา เช่น การเก็บกู้ทุ่นระเบิด รวมถึงปัญหาอื่นๆ
จึงขอวิงวอนประชาชนที่จะเข้าไปในพื้นที่ว่า เข้าไปในลักษณะของการให้กำลังใจกันจะดีกว่า จะให้ทหารต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ซึ่งในอดีตตนก็เคยพบกับนายวีระ และเคยขอร้อง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เชื่อว่ากองกำลังบูรพาจะมีวิธีการในการจัดการเรื่องนี้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า สิ่งที่นายวีระดำเนินการอยู่จะสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชาหรือไม่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ แต่ขอให้กองกำลังบูรพาซึ่งเป็นกองกำลังทหารได้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ และควรใช้กลไกที่มีอยู่แก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่งนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้ลงนามในข้อตกลงกับกัมพูชาไปแล้วว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง อยากให้กลไกเหล่านี้ได้เดินหน้าต่อไป หากไม่มีอะไรคืบหน้าค่อยมาเคลื่อนไหว
เมื่อถามว่า นายวีระได้ขีดเส้นว่าให้ชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ในวันนี้เป็นวันสุดท้าย ไม่เช่นนั้นจะดำเนินการขับไล่ พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าขีดเส้นหรือไม่ แต่ยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกันในระดับรัฐบาลแล้วว่าให้ดำเนินการในเงื่อนไข 4 ข้อ ซึ่งมีเรื่องบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้วอยู่ด้วย ก็ให้เขาดำเนินการไป หากไม่ทำ ค่อยมากดดันกัน
ซึ่งปัจจุบันเราโชคดีที่กองทัพ รัฐบาล ประชาชนมีความรักชาติ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คนทำงานคือทหาร ซึ่งมีความเสี่ยง ใต้ดินก็เจอกับระเบิด ข้างหน้าก็เจอปืนเล็ก รวมถึงไม่รู้ว่าจะมีลูกปืนใหญ่มาจากข้างบนด้วยหรือไม่