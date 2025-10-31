ป.ป.ช. มีมติไม่รับคำร้องกล่าวหา ‘อิ๊งค์’ ผิดจริยธรรมร้ายแรง ปมคัดเลือก ‘พิชิต ชื่นบาน’ นั่งตำแหน่งทางการเมือง ชี้เหตุเกิดก่อนนั่งนายกฯ

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2568 นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยถึงกรณีกล่าวหาน.ส.แพทองธาร ชินวัตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่ากระทำการในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยมิชอบ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งเรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ กรณีที่น.ส.แพทองธาร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกฯ ได้กระทำการในอดีต ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้ความเห็นชอบหรือละเว้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกนายพิชิต ชื่นบาน ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเคยต้องคำพิพากษาของศาลฎีกาว่ากระทำผิดกฎหมาย อันเป็นการกระทำที่เข้าข่ายไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ถือเป็นพฤติการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นในขณะดำรงตำแหน่งทางการเมือง แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกระทำองน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ผู้ถูกร้อง เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ

กรณีนี้จึงมิใช่เป็นการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 28 (1) ที่ประชุมจึงมีมติไม่รับคำกล่าวหาไว้พิจารณา

