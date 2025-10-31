สื่อกัมพูชา เผย แม่ทัพภาคที่ 2 จับมือ แม่ทัพภาค 4 เขมร ถอนอาวุธหนักออกจากชายแดน หลังทําข้อตกลงในการประชุม RBC ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เฟรชนิวส์ สื่อชื่อดังของกัมพูชา นำเสนอข่าวมีเนื้อหาระบุว่า กองทัพบกกัมพูชา ภาค 4 และกองทัพไทยภาค 2 เห็นด้วยกับแผนเฉพาะ เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งการระดมทุนและอาวุธหนักอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้การสังเกตและการตรวจสอบของ อท.
โดยในภาพเป็นผู้บัญชาการ กองทัพบกกัมพูชา ภาค 4 และ พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ของไทย ได้ตกลงแผนการเฉพาะเจาะจงในการอํานวยความสะดวกทุนการศึกษาและอาวุธหนักทั้งสองฝ่ายตามขั้นตอนและตามขั้นตอน ภายใต้การสังเกตการณ์และการตรวจสอบของกลุ่มผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT)
ทั้งสองฝ่ายทําข้อตกลงในการประชุม RBC ชนบทกัมพูชา-ไทย บ่ายวันนี้ ณ ประตูชายแดนออสแมค จ.อุดรมีชัย นําการประชุมโดย พล.อ.ปอฟ เฮง ผู้บัญชาการกองทัพหมู่บ้านที่ 4 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ผู้บัญชาการกองทัพบกที่ 2 แห่งราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้การประชุมสิ้นสุดเวลา 15:47 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและลงนามในบันทึกร่วมกันเกี่ยวกับ “อาวุธหนักและการแก้ไขผู้ทําลายหนัก”
ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงข้อตกลง โดยกัมพูชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพูดคุยครั้งนี้จะมีส่วนร่วมของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และกลับสู่สภาวะปกติในอนาคตอันใกล้