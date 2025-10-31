สื่อกัมพูชา เผย แม่ทัพภาคที่ 2 จับมือ แม่ทัพภาค 4 เขมร ถอนอาวุธหนักออกจากชายแดน หลังทําข้อตกลงในการประชุม RBC ช่วงบ่ายที่ผ่านมา

เฟรชนิวส์ สื่อชื่อดังของกัมพูชา นำเสนอข่าวมีเนื้อหาระบุว่า กองทัพบกกัมพูชา ภาค 4 และกองทัพไทยภาค 2 เห็นด้วยกับแผนเฉพาะ เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งการระดมทุนและอาวุธหนักอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้การสังเกตและการตรวจสอบของ อท.

โดยในภาพเป็นผู้บัญชาการ กองทัพบกกัมพูชา ภาค 4 และ พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ของไทย ได้ตกลงแผนการเฉพาะเจาะจงในการอํานวยความสะดวกทุนการศึกษาและอาวุธหนักทั้งสองฝ่ายตามขั้นตอนและตามขั้นตอน ภายใต้การสังเกตการณ์และการตรวจสอบของกลุ่มผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT)

ทั้งสองฝ่ายทําข้อตกลงในการประชุม RBC ชนบทกัมพูชา-ไทย บ่ายวันนี้ ณ ประตูชายแดนออสแมค จ.อุดรมีชัย นําการประชุมโดย พล.อ.ปอฟ เฮง ผู้บัญชาการกองทัพหมู่บ้านที่ 4 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ พล.ท.วีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ผู้บัญชาการกองทัพบกที่ 2 แห่งราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้การประชุมสิ้นสุดเวลา 15:47 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและลงนามในบันทึกร่วมกันเกี่ยวกับ “อาวุธหนักและการแก้ไขผู้ทําลายหนัก”

ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงข้อตกลง โดยกัมพูชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพูดคุยครั้งนี้จะมีส่วนร่วมของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง และกลับสู่สภาวะปกติในอนาคตอันใกล้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

กษัตริย์ชาร์ลส์ถอดพระยศ “เจ้าชาย” สั่งแอนดรูว์ย้ายจากวังวินด์เซอร์-เหตุฉาวหนัก
2

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
3

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
4

ระทึกแต่เช้า ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก รถชนกันเละรวม 10 กว่าคัน จราจรติดหนึบเป็นทางยาว
5

สาวสุดช้ำ พ่อค้าไก่ต้มน้ำปลาหลอกคบ 3 ปี สูญเงินกว่า 30 ล้าน สักพักฐานะเริ่มสวนทางกัน
6

อย่าชะล่าใจ! 5 สัญญาณเตือน ระวังเป็นมะเร็งไม่รู้ตัว ใครมีอาการอย่าปล่อยผ่าน
7

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
8

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
9

หนุ่ม กรรชัย แอดมิตด่วน หมอประเมินการรักษา เผยสาเหตุต้องยกเลิกงานใหญ่เย็นนี้
10

เจ้าของ หงส์ไทย แจง หลังโรงงานถูกเจ้าหน้าที่ค้น โอดทำมา 20 ปี ถูกทำลายใน 2 วัน