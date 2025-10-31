รมช.กลาโหม ซัด กมธ.ทหาร อย่าดึงกองทัพมาเล่นดราม่าของบริจาค หาก ‘กัน จอมพลัง’ ทำไม่ดี ก็ไปตรวจสอบกันเอง ย้ำยุทธภัณฑ์ทางทหารไม่ขาดแคลน แต่ยามวิกฤตไม่พอ
ที่สํานักงานปลัดกลาโหมศรีสมาน พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณของกองทัพ ในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา หลัง ‘กัน จอมพลัง’ นำยุทธภัณฑ์ และสิ่งของต่าง ๆ ไปบริจาคให้กับทหารตามแนวชายแดน
พล.ท.อดุลย์ กล่าวว่า ทหารเมื่อจัดกำลังป้องกันชายแดนในแต่ละปี มีงบประมาณให้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณในการป้องกันประเทศภาวะปกติ แต่ปัจจุบันอยู่ในขั้นที่ 2 พบมีการรุกล้ำชายแดน ที่ทหารต้องตอบโต้จนเกิดการประทะกันเป็นระยะ นั่นหมายความว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติ จึงชี้ให้เห็นว่างบประมาณที่อนุมัติในสถานการณ์ปกติไม่เพียงพอ
ที่ผ่านมาสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นหลายพื้นที่ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งในแต่ละจุดปะทะ ทหารต้องเข้าไปในพื้นที่โดยเร็วที่สุด จึงขอตั้งคำถามว่าหากต้องเข้าพื้นที่โดยเร็วที่สุด งบประมาณที่จะจัดสรรให้ตามปกติ จะเพียงพอหรือไม่ และจะทันต่อเหตุการณ์หรือไม่
ทหารไม่ใช่นักธุรกิจ ที่เมื่อธุรกิจขาดทุนก็เริ่มใหม่ได้ แต่ทหารสูญเสียอวัยวะ เรียกกลับคืนมาไม่ได้ ดังนั้น เมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย มีบังเกอร์ที่แข็งแรง ไม่ดีหรือ อันนี้ขอถามคนไทยทั้งประเทศ
กองทัพบกให้เงินได้ แต่งบประมาณของทางราชการ หากขอตามแผนประจำปี 2 ปี กว่าจะได้ หากเป็นงบกลาง อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาถึง 5 เดือน ไม่ได้ปกป้องกองทัพบก แต่ที่ต้องออกมาพูด เพราะเห็นใจทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน รับของแล้วเจอเรื่องดราม่าว่ารับของมาทั้ง ๆ ที่เป็นความรักชาติของคนไทย ที่ร่วมมือกันบริจาค ส่วนที่ฝ่ายการเมืองทะเลาะกัน ขออย่าดึงทหารเข้าไปเกี่ยวข้อง พร้อมขอให้ทหารมีสมาธิในการปฎิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ เพราะขวัญกำลังใจของกำลังพลถือว่ามีส่วนสำคัญ
เมื่อถามว่า การรับบริจาคสิ่งของ จำเป็นต้องกำชับให้หน่วยงานในสังกัดต้องโปร่งใสในการรับบริจาคสิ่งของหรือไม่ พล.ท.อดุลย์ ยืนยันว่า ที่ผ่านมาไม่รับเป็นเงินแต่รับเป็นสิ่งของ ไม่มีวาระแอบแฝงอะไร ทุกอย่างต้องช่วยกันตรวจสอบ ใครโกงก็ต้องว่าเป็นคน ๆ ไป
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า นี่เป็นการดิสเครดิตกองทัพโดยใช้ ‘กัน จอมพลัง’ หรือไม่ พล.ท.อดุลย์ มองว่า เป็นการทะเลาะกันเอง อย่าเอาความมั่นคงที่เป็นเสาหลักของชาติมาเล่นกันแบบนี้ ตนว่ามันต้องเห็นใจกัน กรรมาธิการก็ทำหน้าที่ของกรรมาธิการไป คุณกัน ก็ทำหน้าที่ของคนที่รักชาติ ส่วนคุณกันจะทำไม่ดีก็ไปตรวจสอบกันเอง
ตนย้ำว่า ในสภาวะปกติ กองทัพไม่ได้ขาดแคลนยุทธภัณฑ์ แต่ขาดในภาวะวิกฤต เมื่อปะทะกัน ต้องการถนน บังเกอร์ เสื้อเกราะ จึงขอตั้งคำถามว่า หากมีคนเอามาให้ จะผิดระเบียบหรือไม่ แต่ตนยอมผิดระเบียบ