“พร้อมพงศ์” จี้ “นายกฯอนุทิน” พูดแล้วต้องทำจริง ลงมือกวาดล้างสแกมเมอร์ ทำให้ชาวโลกมั่นใจ ย้ำ ไทยต้องไม่ใช่ฐานก่ออาชญากรรมไซเบอร์ ฟอกเงินเทา
เมื่อวันที่ 1พ.ย. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเดินทางไปร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ที่สาธารณรัฐเกาหลี ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ช่วงหนึ่งได้หารือกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ยืนยันจะร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สแกมเมอร์ โดยนายอนุทิน ระบุว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมระดมความร่วมมือจากทุกภูมิภาค ในการป้องกันปราบปราม ว่า ขอให้ดำเนินการตามที่พูดเพราะพี่น้องคนไทยหลายคนสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง บางรายจบชีวิตอย่างน่าเศร้า เพราะถูกหลอกลวง ปัญหานี้เป็นภัยร้ายแรงไม่ต่างจากยาเสพติด ทำลายคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ นำไปสู่การก่ออาชญากรรมอื่นๆ ทั้งค้ามนุษย์ ฟอกเงิน ธุรกิจสีเทา สีดำ วันนี้ลามมาถึงการเมือง มีนักการเมืองบางคน บางพรรค ถูกตั้งข้อกล่าวหาจากสังคมไปด้วย
“ขอให้นายอนุทิน ทำให้ผู้นำชาติต่างๆและชาวโลกมั่นใจ เราจะไม่ยอมให้ผู้ไม่หวังดี ใช้ไทยเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมไซเบอร์ สแกมเมอร์ ไม่ใช่ฐานฟอกเงินพวกสีเทา สีดำ ปล่อยให้อาชญากรทำผิดกฎหมาย พร้อมร่วมมือทุกชาติเพื่อปราบปราม เอาผิดถึงตัวการใหญ่ ไล่บี้ยึดทรัพย์ ถ้าใครเกี่ยวข้อง ทั้งนักการเมือง รัฐมนตรี ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ชาวต่างชาติถ้าทำผิดในประเทศไทย ไม่มีการละเว้นจะบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงเด็ดขาด ทำให้เห็นเป็นกรณีตัวอย่าง จะทำให้ชาวโลกและคนไทย มั่นใจว่ารัฐบาลภูมิใจไทยพูดแล้วลงมือทำจริงๆ”นายพร้อมพงศ์กล่าว