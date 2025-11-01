“จุลพันธ์”ไม่กังวลถูกป.ป.ช.สอบร่วมโยกงบ ไปใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ต มั่นใจดำเนินการชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะอดีต รมช.คลัง ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับเรื่อง ตรวจสอบนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในขณะนั้น กระทำผิดตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)วินัยการเงินการคลังของรัฐ กรณีโยกงบประมาณของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 5 แห่ง วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ไปใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่า ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดคำร้อง แต่เข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับการกระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา144 แต่เป็นการตรวจสอบกรณีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157
“จึงไม่กังวล มั่นใจว่าดำเนินการชอบด้วยกฎหมาย เพราะมีคณะกรรมการดำเนินการ มีหน่วยงานรัฐ ให้ความเห็นประกอบการดำเนินการโดยตลอด ส่วนการตรวจสอบก็ให้เป็นเรื่องของป.ป.ช. เราพร้อมรับการตรวจ” นายจุลพันธ์ กล่าว