ชุมพร ร.อ.ธรรมนัส ส่ง อัครา เปิดสาขา พรรคกล้าธรรม เปิดตัว ว่าที่ผู้สมัคร ลงเลือกตั้ง 3 เขต โวพรรคเนื้อหอม มีผู้สมัครมากที่สุดของประเทศ โปรยนโยบายถูกใจคนใต้ ดันโครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมโยง ท่าเรือ 2 ฝั่ง ชุมพร-ระนอง เชื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางลงจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดสาขาตัวแทนพรรคกล้าธรรม ตั้งอยู่ริมถนนสายเพชรเกษม บริเวณสี่แยกปฐมพร ตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
พร้อมด้วย นายบุญสิงห์ วรินรักษ์ รองหัวหน้าพรรค และนายอิทธิ ศิริลัทธยากร ผู้อำนวยการพรรค อดีตช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ว่าที่ผู้สมัครลงเลือกตั้ง จ.ชุมพร ประกอบด้วยนายสุรชัย แดงละอุ่น เขต 1 นายสมมิตร ทองเหลือ เขต 2 และดร.ชลทิพย์ สุวรรณการ เขต 3 และพี่น้องประชาชนชาวชุมพรให้การต้อนรับ
นายอัครา กล่าวว่า วันนี้คณะเดินทางมาเปิดสาขาตัวแทน พรรคกล้าธรรม พร้อมทั้งพบปะประชาชนแจ้งนโยบายเบื้องต้นของพรรค ในการขับเคลื่อนชุมพรอย่างไร ซึ่งผลตอบรับดี มีพี่น้องประชาชนต้อนรับเยอะ ขอบคุณทุกกำลังใจชาวชุมพร ให้การต้อนรับ การเปิดตัวผู้สมัครพรรคกธ. ได้เป็นอย่างดี
ผู้สื่อข่าวถามว่า มองการเลือกตั้งครั้งต่อไปในจังหวัดชุมพร เป็นอย่างไร นายอัครา กล่าวว่ ชุมพรกับตนนี่ไม่ไกลกันเลย ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตนเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ มีความผูกพัน ค่อนข้างจะเข้าใจบริบทการใช้ชีวิตของคนชุมพร รู้ถึงปัญหาประชาชนคนชุมพร ว่าคนที่นี่เขาต้องการอะไร หยิบเอาความต้องการของพี่น้องชาวชุมพร เอามาเป็น 1 ใน นโยบาย เพื่อส่งตัวแทนเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตของคนชุมพร
โดยช่วงโอกาสนี้ ได้เป็น รมว.พม. ที่ดูแลเรื่องคน จึงทราบถึงปัญหา และเอามาเป็นนโยบายพรรค จะนำมาพัฒนาคน พัฒนาอาชีพที่นี่ เรื่องการศึกษา ภายใต้ 4 กระทรวงที่พรรคเรากำกับอยู่ สิ่งสำคัญที่สุด ชุมพรมีทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ แต่เรายังไม่ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งอนาคตข้างหน้าใกล้การเลือกตั้ง ผู้สมัคร สส. จะเข้ามาขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ตั้งเป้าหมายใน 3 เขต ของจังหวัดชุมพร จะมีหวังเก้าอี้ สส. กี่เขต นายอัครา กล่าวอีกว่า จำนวน 400 เขตทั่วประเทศเราส่งครบทุกเขต มีความหวังทุกเขตอยู่ที่พี่น้องประชาชนสนับสนุนกล้าธรรมขนาดไหน
ฝากพี่น้องชาวชุมพรช่วยให้กำลังใจ และช่วยสนับสนุนผู้สมัครพรรคกล้าธรรมด้วย ด้วยความตั้งใจจริง เพื่อพัฒนาชุมพร สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ ที่จะเชื่อมการขนส่งภาคอุตสาหกรรมจากชุมพรไประนอง มั่นใจว่า จะขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจของพี่น้องชาวชุมพรได้
ขณะเดียวกัน นายเอกลักษณ์ ยางเดิม รองประธานสหกรณ์การเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดินหงส์เจริญ จำกัด เดิน ทางเข้าพบ นายอัครา เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือปัญหางบฯ ผูกพันจากกรรมการชุดเดิม ซึ่งหมดเวลาดำเนินการเพื่อส่งคืนให้กับปปช. และเพื่อขอความอนุเคราะห์ขยายเวลา
โดยนายอัครา รับหนังสือไว้กับมือตนเอง เพื่อนำเรื่องปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาแก้ไขต่อไป