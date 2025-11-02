อนุสรณ์ ชี้ เพื่อไทย พร้อมเต็มร้อย เดินหน้าสู่การเลือกตั้ง มั่นใจได้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง แย้ม 2 แนวทางยื่นซักฟอก ชี้จุดตายรัฐบาลอนุทิน
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2568 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทย และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ว่า พรรคเพื่อไทยในวันนี้ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะสถาบันทางการเมืองของประเทศที่มีความเข้มแข็ง เป็นระบบ และเติบโตเคียงข้างประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
พรรคเพื่อไทยไม่เพียงแค่เป็นพรรคการเมือง แต่คือพลังแห่งความหวังของคนไทยทั้งประเทศ ที่มุ่งมั่นจะสร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ
การได้ กก.บห.พรรคชุดใหม่ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในทุกด้านของพรรคเพื่อไทยทั้งในเชิงนโยบาย การจัดการ และทิศทางทางการเมือง
พรรคเพื่อไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการคิดและกำหนดนโยบายที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักสูงสุด เพราะพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน
ทั้งนี้ เรามีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า การเปลี่ยนผ่านสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประเทศให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะนำเสนอแนวนโยบายที่จับต้องได้ เป็นไปได้จริง และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในทุกภูมิภาค
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง การผลักดันนวัตกรรมเพื่ออนาคต การสร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ก้าวนำโลก
นายอนุสรณ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับประเด็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้น ขณะนี้รัฐบาลกำลังเผชิญกับปัญหาสแกมเมอร์ ทุนเทาและดำข้ามชาติ ความมั่นคงชายแดน จะเป็นจุดเปราะบางรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ประชาชนจับตามอง และอาจเป็นจุดตายรัฐบาล
ขณะนี้ภายในพรรคมีการหารือกันอย่างรอบคอบ โดยมี 2 แนวทางหลัก คือ กลุ่มที่เห็นว่าควรยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้า เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการบริหารงานที่ไร้เสถียรภาพ
ขณะที่อีกกลุ่มเห็นว่าควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกไทม์ไลน์ใน MOA ระหว่างฝ่ายค้ำและรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพื่อให้เป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วดีลดังกล่าวไม่ได้นำพาประโยชน์ใดๆ มาสู่ประเทศชาติและประชาชนเลย
“พรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วในทุกมิติ ไม่ว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อใด พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแรกที่มีความพร้อมส่งผู้สมัครคุณภาพทั่วประเทศ และพร้อมนำประเทศไทยกลับคืนสู่เส้นทางแห่งโอกาส ด้วยความเชื่อมั่นเต็มหัวใจว่า พรรคเพื่อไทยจะกลับมาบริหารประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปได้ไกลกว่าที่เคยเป็นมาอีกครั้งหนึ่ง” นายอนุสรณ์ กล่าว