วิสุทธิ์ โยน จุลพันธ์ เจรจา ‘ปชน.’ ยื่นซักฟอกร่วมกันหรือไม่ แย้ม กำลังเก็บข้อมูลรมต.ไหนมีข้อบกพร่องบ้าง รับ คุยบ้านใหญ่อัศวเหม จับมือสู้เลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2568 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พรรคเพื่อไทยมีการพูดคุยกันเพิ่มบ้างหรือไม่ว่า มีการพูดคุยกันว่าหากยื่น จะยื่นในช่วงเปิดสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าหรือปิดสมัยประชุม ต้องรอฟังคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพูดคุยกันอีกครั้ง
เมื่อถามว่าจะต้องพูดคุยกับพรรคประชาชน (ปชน.) ว่าจะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ต้องให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไปเจรจาว่าพรรคประชาชนจะร่วมกับเราหรือไม่
เมื่อถามว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจควรอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรืออภิปรายเป็นรายบุคคล นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า กำลังดูอยู่ เพราะขณะนี้กำลังติดตามการทำงานของแต่ละรัฐมนตรีว่า ท่านใดมีข้อบกพร่องเสียหายหรือส่อในทางทุจริตบ้าง เราจะมีสส.หลายคนที่ประกบดูและติดตาม อดีตรัฐมนตรีที่เคยทำงานในกระทรวงนั้นๆ จะช่วยกันดูและมีการหาข้อมูลกันอยู่
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่อาจมีการยุบสภา ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ถ้ายุบสภาฯเมื่อไหร่ เราก็พร้อมเลือกตั้ง ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
เมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยจะเปิดตัวผู้สมัคร สส. บ้านใหญ่อัศวเหม นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า บางจังหวัดมีการเจรจากันจริง บางที่เขามีคนพร้อมมากกว่าเรา บางพื้นที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้มี สส. ในจังหวัดนั้นๆ หากมีการร่วมมือกันก็จะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งได้ เราต้องทำ เพราะเป้าหมายคือ 200 เขตในอนาคต